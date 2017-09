Sin fecha IEC para licencia de quien busque reelección

Presidente del órgano electoral maneja fechas diferentes a las que se han difundido y sigue en la idea de que alcaldes se separen del cargo aunque la Corte ha resuelto que no es necesaria la licencia

ESMERALDA SÁNCHEZ

INFONOR/EL TIEMPO

Seguramente se verán alcaldes en campaña en la siguiente elección y no estarán violentando la ley de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo el Consejo General del IEC determinará las fechas en que se deberán separar del cargo pese a que la Corte determinó, a partir de un recurso interpuesto por funcionarios de Yucatán, que esto no es necesario, señaló la Consejera Presidente.

Gabriela María De León Farías, expresó que todavía no está bien definido pues el Código Electoral de Coahuila en su artículo 10 establece que quienes pretenden contender por un cargo de elección popular deberán dejar su actual encargo al menos 15 días antes de las precampañas.

“Las precampañas empiezan el 4 de enero, entonces tendría que ser por ahí del 18 de diciembre, sin embargo quienes vayan por la reelección, en esa época ni siquiera van a haber tomado posesión del cargo”, precisó.

Sin embargo destacó que la Corte ya precisó claramente que quienes vayan por la reelección no tendrán que separarse de su encargo, “pero sí el Instituto determinará en qué fecha hay que separarse, todavía no hemos emitido el acuerdo pero en los próximos días”.

Recalcó que se trata de un tema más que de equidad, de fiscalización en la contienda, pues el Instituto Nacional Electoral deberá poner especial énfasis en la fiscalización de los programas sociales y de los recursos que empleen los funcionarios que sigan en sus cargos.

Indicó que el Instituto Electoral de Coahuila será quien organice la

elección de alcaldías pues se trata del órgano constitucional autorizado,

“incluso acabamos de firmar un convenio con el Instituto Nacional Electoral y estuvimos presentes en el arranque del inicio del proceso electoral y nosotros organizamos las elecciones de los ayuntamientos, ya nos han delegado algunas funciones”, expuso.

De León Farías dijo que ya están listos para el proceso electoral local que inicia el primero de noviembre de este año para renovar las alcaldías, y el arranque será la emisión de la convocatoria para tal fin.

En cuanto a los recursos que se ejercerán dijo que aún no se ha determinado dado que el INE les delegará tareas como el traslado de paquetes y los mecanismos de recolección de los votos, así como los operativos de armado y sellado de paquetes, “tendremos que esperar a que el INE determine”, aclaró que en el caso de la capacitación no se ha determinado aún si el IEC la asumirá luego de las problemáticas de la última elección.

Apuntó que quien desee ser candidato independiente deberá recabar firmas de apoyo a partir del 28 de diciembre al 11 de febrero pero desde los primeros días de diciembre deberán entregar el aviso de intención al Instituto.