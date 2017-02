Sin historial clínico el 25% de embarazadas

La falta de revisión médica desde los primeros meses de embarazo, puede desencadenar partos prematuros, muertes perinatales y maternas

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

El Director del Hospital Amparo Pape de Benavides indicó que el 25 por ciento de las embarazadas no acuden a revisión durante todo el embarazo, lo cual desencadena en partos prematuros, muertes perinatales y maternas, instó a revisarse el primer trimestre de la gestación.

Ángel Cruz García, director del hospital recalcó la importancia del control prenatal o de llevarlo, las parejas lo hacen en el último trimestre, pero la mujer debe atenderse desde los primeros tres meses que es cuando se comienza a formar el bebé, los demás meses solamente son de seguimiento, el grado de peso o infección que se llegara a presentar.

“Las mujeres no se aplican la vacuna del tétanos, no se miden la presión o hacen exámenes de laboratorio ni ultrasonidos, llegan al hospital prácticamente ya aliviándose y no conocemos nada de su historial clínico, es un indicador muy negativo para que se lleve la atención del parto de forma más adecuada”, dijo.

Las complicaciones más comunes son la hipertensión arterial y la infección de vías urinarias en las embarazadas y en bebés la desnutrición pues nacen pesando menos de un kilo, teniendo consecuencias en su crecimiento.

Exhortó a las mujeres a tener conciencia de revisarse ya que hay complicaciones que se pueden evitar como las muertes perinatales y maternas.