Supervisa Pronnif condiciones de trabajo infantil

Para prevenir la explotación vigilan que se cumplan las reglas que regulan las actividades laborales de menores

INFONOR/EL TIEMPO

MONCLOVA, COAH.- El trabajo de menores es supervisado por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para evitar su explotación, señaló la delegada Lizeth Hernández Elías.

Indicó que si bien el trabajo de menores es permitido en México, deben de cumplir ciertas condiciones porque no son las mismas jornadas de trabajo ni el tipo de actividad que un adulto.

Manifestó que el trabajo de menores no debe rebasar jornadas de seis horas y tienen que tener una hora de descanso, no debe ser un trabajo rudo ni de condiciones inseguras.

Los niños tampoco deben trabajar en lugares con venta de bebidas embriagantes o similares como son cantinas, bares o expendios de cerveza, destacó la delegada de Pronnif.

Dijo que personal de la dependencia realiza sondeos en los comercios donde generalmente trabajan los menores como empacadores o en la calle donde venden algún producto.

En lo que va del año no han detectado a menores trabajando en una situación de riesgo; sin embargo, cualquier persona que vea a un menor trabajando en condiciones que considere de peligro, puede denunciarlo ante las oficinas de la Pronnif.

Generalmente, la Procuraduría realiza los operativos de inspección por su cuenta o se les informa por seguridad pública cuando detectan en sus operativos de seguridad por la noche y en bares y cantinas.

La funcionaria reconoció que debido a la situación económica de las familias, los menores trabajan para ayudar, pero lo ideal es que los niños no trabajen sino que estén dedicados a estudiar y jugar.