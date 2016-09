Supervisarán otra vez el IMSS

Será dentro de 15 días cuando arriben los directivos nacionales, Mikel Arriola, Director Nacional del Seguro Social

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Durante le día de hoy y mañana, llegarán nuevamente personal médico para supervisar la Clínica 7 del Seguro Social; el Vocero Oficial de la Sección 147 pidió no volver a taparles el ojo con un dedo a la avanzada y lograr al fin, respuestas favorables para toda la Región Centro.

El sindicato de la Sección 147 dio a conocer que el día de hoy y mañana, estará nuevamente una avanzada médica en la Ciudad, supervisarán el trabajo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esperan que no ocurra como la vez anterior.

“Vienen para realizar un segundo recorrido junto al personal médico y esperemos que no les tapen el ojo, no nos quieran ver la cara porque lo que estamos buscando es la mejoría del instituto como la salud de toda la Región Centro”, dijo.

Héctor David Orozco, indicó que dentro de 15 días más llegarán directivos nacionales del IMSS con los que participarán en el recorrido dentro de las instalaciones del nosocomio. Hasta el momento no se ha hecho mención de la visita de Mikel Arriola, Director Nacional del Seguro Social.