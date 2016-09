Tapan baches de forma inmediata

Gerardo García, señala que la problemática se atiende a la brevedad

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

Un total de 80 mil baches se han logrado cubrir durante la Administración del Alcalde Gerardo García Castillo, ante las constantes lluvias que se han registrado en la Ciudad la aparición de hoyos en diferentes sectores de la Ciudad se ha visto reflejada, sin embargo asegura el Edil que los baches no son parte de la imagen de Monclova pues él “no los ve por ningún lado”.

En entrevista el Edil aseguró que diariamente recorre las calles de esta Ciudad, asegurando que no se tiene un problema de baches, dijo sí los hay, pero esto no significa que no se atiendan de manera inmediata.

“No existen baches, ahorita donde hay humedad, lógicamente que no se pueden reparar baches, en ese sentido yo recorro las calles de manera diaria, nosotros no tenemos problemas de baches, si hay pero que signifique que no lo atendemos, es más es casi de manera inmediata”, indicó.

Así mismo dijo, esto no representa un problema en la Ciudad, pues se han pavimentado más de 450 cuadras, así como cubierto más de 80 mil baches en la administración y se continuara haciendo “Los baches no van hacer parte de la imagen de la ciudad no los veo yo por ningún lado” finalizó.