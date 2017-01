Temen ante supuestos traficantes de órganos

Policía Escolar recomienda a padres de familia no descuidar a los menores

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Exhorta la Policía Escolar a los directivos y padres de familia a no descuidar a los menores al entrar o salir de las instituciones educativas, a raíz de una publicación en redes sociales donde se pide tener cuidado de traficantes de órganos, se destacó que en la Ciudad no hay casos.

El día de ayer, una madre de familia publicó en una red social una imagen donde aparecen cuatro sujetos, supuestamente secuestradores y traficantes de órganos. En dicha imagen se dijo que los cuatro se encargan de ir a las escuelas o casos y ofrecer perfumes a los menores.

Los supuestos perfumes sólo serían para dormir a los niños debido a químicos que llevaran dentro y de esta forma, robarse a los niños y quitarles los órganos. El encargado de la Policía Escolar Ricardo Rodríguez Ramos, indicó que hasta el momento no han sucedido casos o menciones en los planteles educativos.

“Aunque no haya pasado esto en la Ciudad, no quiere decir que no pueda pasar pues es un problema global el tráfico de órganos tanto como los secuestros. Es por eso que exhortamos a los directores y a los padres de familia a no descuidar a los menores tanto en sus hogares como en la entrada y salida de los planteles”, dijo.