Temen en primaria por plaga de ciempiés

Directora interina desconoce problemática

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Madres de Familia de la escuela Primaria, Leopoldo Villarreal en la Zona Centro de Monclova, temen por la integridad física de sus hijos ante la plaga de ciempiés detectada al interior de este plantel educativo, por lo cual solicitaron al Ayuntamiento el apoyo para la fumigación en esta escuela.

Fue en días pasados cuando algunas madres de familia acudieron a las instalaciones de Presidencia Municipal solicitando la ayuda debido a que existe la presencia de algunos ciempiés dentro de esta escuela, así como otros animales ponzoñosos los cuales pueden introducirse a cualquier aula donde se encuentran sus hijos.

Periódico EL TIEMPO acudió hasta este plantel educativo con la finalidad de entrevistar a la Directora, Perla Muñoz, y cuestionarla sobre las medidas previas que han tomado para evitar que algún menor resulte lesionado antes de que se aplique alguna fumigación.

Y es que como representantes, directivos o maestros en general se debe tener algunas medidas preventivas dentro de las aulas para evitar alguna picadura, sin embargo, la respuesta de la directora fue que no podía dar entrevistas debido que era interina por algunas semanas en lo que terminaba la incapacidad por enfermedad del director.

Extrañamente esta directora, no estaba enterada de esta situación puntualizando que no había escuchado nada sobre el tema y sin dar más detalles, dijo no estar autorizada para hablar con los medios de comunicación sin tocar el tema de la seguridad de sus alumnos.