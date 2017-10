Temen por la vida de sus hijos

Solicitan la instalación de un semáforo o la asignación de Tránsito para que de vialidad en la primaria Sección 147

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Madres de familia de la Primaria, Sección 147, representadas por la Presidenta de la Sociedad de Padres, Carol Flores, solicitaron al Director de Seguridad Pública, Victorino Reséndiz Cortez, un tránsito o semáforos, luego de que un alumno fue embestido por un automóvil en días pasados.

Carol Flores, narró que hace algunos días un alumno de sexto año, al salir del plantel educativo, un automóvil que afortunadamente no circulaba a exceso de velocidad, logró impactar al menor lanzándolo hacía adelante, pero el golpe del impacto no fue tan grave a medida que no requirió atención médica y mucho menos hospitalización.

Cabe mencionar que esta primaria, se ubica sobre la calle, Juárez de la zona centro y justamente en la salida del turno matutino así como en la entrada del vespertino, son las horas “pico”, donde el tráfico se congestiona y por las prisas muchos conductores no miden el peligro ante los cientos de estudiantes que incluso salen corriente del plante.

Es por ello que solicitaron al Director de Seguridad Pública, la posibilidad de que se instale nuevamente el semáforo que se encontraba a escasos metros de esta escuela y ante la respuesta de que esa petición se debe hacer en transporte y vialidad, las angustiadas madres de familia, solicitaron el apoyo de un Agente de tránsito que pueda dar vialidad a los automovilistas y preferencia a los peatones que cruzan la calle para evitar accidentes.

Dejaron en claro que lo único que intentan es prevenir cualquier accidente, puesto que las medidas e intervenciones se hacen para evitar y no después de que ocurren las desgracias o accidentes.