Tiene ONAPPAFA 18 mil usuarios sólo en la región

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Aunque no sorprende la realización de operativos contra autos de procedencia extranjera la líder de ONAPPAFA Monclova, María Esther Sotelo señaló que se mantienen a la espera, e indicó que la solución es una regularización y que las autoridades blinden las fronteras para evitar que sigan pasando este tipo de autos.

Sotelo, comentó que los operativos se dijo van en contra de autos de modelos recientes y de lujo, a la par de esto comentó que entre sus agremiados no tienen de este tipo de autos registrados ya que la mayoría son quienes ya llevan tiempo afiliados ante ONAPPAFA.

Ante el señalamiento de Carlos Mata, líder de la CTM Monclova, quién buscaría levantar un padrón de los trabajadores de las empresas que representan sindicalmente para evitar que sean afectados por los operativos, Sotelo respondió que de nada servirá hacer algo así, pues lo que se requiere es que las Autoridades Federales autoricen una regularización.

“Levantar un padrón no sirve de nada, identificar no sirve de nada, lo que sí serviría es presionar para que se dé una regularización, lo que sería una solución al problema, ya se dieron cinco, nada más que el problema no se soluciona de fondo porque las autoridades no hacen lo necesario para blindar la frontera, al final ellos son los responsables, porque ya ha habido regularización tras regularización pero siguen ingresando vehículos y ¿quién lo permite?, pues la autoridad”, puntualizó.

Informó que sólo en la región tienen 18 mil usuarios de los engomados de ONAPPAFA y solamente se les realizan renovaciones de afiliación debido a que la ley no permite registrar nuevos agremiados.

“Tomaríamos las acciones necesarias, en este momento no puedo especificar que, sería al momento de que se esté llevando la acción del decomiso, y que es lo que nos permite hacer el dueño del vehículo pues es su patrimonio, haríamos en el momento y nosotros sería buscar defender el patrimonio familiar de nuestros agremiados”. Dijo se haría en caso de alguno de sus empadronados cayera en los decomisos.

Relató que hace unos años a un agremiados por el ejido San Lorenzo rumbo a Saltillo se decomisó una unidad pero lograron recuperarlo, a través de acciones de gestión y legales.