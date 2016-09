Toca a Legisladores liberar presupuesto

Presidente de CANACINTRA dijo estar dispuesto en apoyar la marcha que anunció un dirigente sindical

GUADALUPE PÉREZ/EL TIEMPO

La falta de recursos y mejoras en la Clínica 7 del IMSS no es responsiva de los directivos locales sino de los administradores del Seguro Social a nivel nacional así como de los

Diputados y Legisladores que no hacen nada por destrabar los presupuestos que ya se tienen para poder concretar las inversiones que el nosocomio necesita desde hace años.

Lo anterior fue declarado por el Presidente de CANACINTRA Monclova, Antonio Álvarez, quién mencionó que las quejas y demandas de mejora de la Clínica 7 se viene realizando por diversos sectores de la sociedad, principalmente de los sindicatos obreros.

“Ellos no tienen mucho que realizaron una marcha contra la falta de protección arancelaria, siguen muy sensibles al respeto y ahora se le suma la falta de acción en el IMSS, y no es responsabilidad del Director o los directivos locales, es de allá desde el nivel nacional donde siguen sin atender las quejas que ya conocen, y los Diputados, Senadores y todos los Legisladores que no hacen nada para también exigir y pelear desde las curules que los recurso que se han etiquetado para mejorar el IMSS se bajen ya, de forma inmediata, al contrario están ahí y los recursos siguen sin bajar”, concretó.

Por otra parte detalló que de haber una marcha, tal como ya lo han anticipado los líderes de las secciones obreras, Álvarez no descartó que se sumaría a este llamado que se haría a las Autoridades para que por fin se resuelva la situación del nosocomio.