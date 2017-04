Tramitan acta 200 personas

Aprovecharon la campaña de expedición de este documento que se efectuó en la Plaza Principal

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Más de 200 familias participaron en la campaña de expedición de actas de nacimiento en la Plaza Principal, Josué Gabino Jiménez coordinador regional del DIF Coahuila, remarcó la importancia de contar con este documento con el que se da identidad a las personas.

Una gran número de familias con bebes en brazos se reunieron a temprana hora en la Plaza Principal, en donde se habilitaron módulos con personal del Registro Civil para liberar actas de nacimiento.

Jiménez indicó que las actas fueron expedidas totalmente gratuitas y se entregaron poco más de 200 documentos a padres que por diversas cuestiones no habían podido registrar a sus pequeños al nacer.

“Es importante que cuenten con sus actas, este documento te brinda una identidad oficial y que sirve para muchos otros trámites a lo largo de la vida, hay personas que desconocen que tienen unos cuantos días para poder registrar a sus hijos, se les pasan las fechas y deben esperar hasta que se den eventos como estos o a hacerlo de forma particular, representando un gasto mayor”, comentó.

Por otra parte dijo que este tipo de campañas se realizan por periodos, previamente programados por lo que las familias que se ven favorecidas con este apoyo debieron esperar hasta que se diera la calendarización.

Sostuvo que el objetivo es ayudar a las familias que por motivos diversos no habían registrado a sus pequeños, al igual también se han encontrado con personas adultas y jóvenes que no contaban con este documento, aunque no precisó un número en particular, y que por falta de tan importante papel no había podido realizar otros trámites.