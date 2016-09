Tras asesinato, señalan peligro

Los vecinos demandan más seguridad y alumbrado

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Vecinos de la colonia Praderas, Calderón y Obrera Norte, piden mayor vigilancia y lámparas en la calle Primero de Enero ubicada atrás de la Planta 2 de Altos Hornos de México, donde ahorcaron y mataron al ingeniero Osvaldo Ramos López.

Después que se diera a conocer sobre el lugar donde asesinaron al joven ingeniero que laboraba en Air Liquid, frente al cajero de AFIRME que se encuentra en la barda de Altos Hornos en la calle 1 de Enero del Fraccionamiento Monclova. Jesús Gerardo Rafael Flores y Néstor Alejandro Iracheta García, presuntamente lo asfixiaron dentro del automóvil hasta arrebatarle la vida.

Rosa Isela, madre de familia y quien reside en la colonia Praderas, indicó que es muy insegura la zona por las noches, por lo que ella y su marido prefieren retirar dinero a plena luz del día y acompañado el uno del otro. Mencionó, los dos responsables vivían en el sector y conocía a Néstor porque una amiga, estaba casada con él y tuvieron dos hijos.

“Del otro muchacho Gerardo, se le conocía por que le gustaba el “cristal” pero también que era muy bueno, por eso extraña que haya matado al otro joven (Osvaldo), pero cuando uno está enviciado en algo hace lo posible por conseguir lo que quiere”, comentó.

El albañil José Blanco Esmeralda dijo, vio pasar una camioneta blanca hace unos días que se dedicó a tomar fotos a toda la calle, además inunda la inseguridad y más por las noches. Los Policías en lugar de ayudar, abusan de todos nosotros y a mi hijo Daniel Alejandro le quitaron su celular como bicicleta.

“A los corruptos hay que verlos, no es justo que le hayan quitado la bicicleta que yo le compré sólo porque sí, nos costó 200 pesos con mucho sacrificio. A mí porque me ven sin camiseta mientras trabajo, piensan que ya ando en malos pasos y no es cierto, trabajo de sol a sol”, indicó.