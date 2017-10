Triunfo de Riquelme se refrendará en los tribunales: Moreira

Señala que los panistas buscan mantener una ilusión interna

LA RANCHERITA/EL TIEMPO

Estamos ciertos que eso (el triunfo de Miguel Riquelme) se irá refrendando en los tribunales, por parte de Acción Nacional hay la construcción de un discurso no de no reconocimiento que se me hace muy irresponsable y muy acomodaticio, porque cuando en otros estados le ha dado la resolución (a favor) el INE o el TRIFE, ellos exigen el respeto, y acá se me hace muy irresponsable la postura de algunos de ellos, manifestó el Gobernador Rubén Moreira.

Mencionó que dicha postura de algunos panistas esta fincada en tres cosas, en candidaturas futuras aprovechando publicidad gratis de los medios, tratar de deslegitimar las instituciones porque temen que el año que entra vuelvan a ser derrotados, y por tratar de mantener una ilusión interna, porque Acción Nacional se está deshaciendo a nivel nacional y local, enarbolando una lucha aún que no sea legítima. Agregó que Acción Nacional en Coahuila seguirá la misma ruta que el PAN está siguiendo en el país, de deshacerse.