Una falta de respeto el ‘pasito perrón’

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

Como una falta de respeto hacia la imagen religiosa del Niño Dios, calificó el párroco Jesús Eduardo Neri, el baile del “Pasito Perrón”, el cual estuvo hace algunos días en las redes sociales.

Destacó que estas prácticas que se utilizan a través de las imágenes religiosas y en otras ocasiones donde no se usa la imagen religiosa, no pasa nada, pero no es algo que agrade, lo malo es mofarse de las personas.

“Debe de haber un respeto a los signos religiosos, debemos de tener un respeto mutuo, es desafortunado el hecho, pero hay más faltas de respeto hacia el ser humano, eso lo tenemos que evitar”, dijo.

Aclaró que no se va a juzgar, porque hay muchas otras realidades en la vida comunitaria, donde no se atenta contra una imagen religiosa, sino contra el ser humano, contra su dignidad y su valor, y que aún se sigue esperando la justicia.

“Los mismos usos y costumbres de las personas deberíamos de enfocarnos en las cosas que sí afectan a nuestros semejantes, ahorita ya de las redes sociales no se escapa ni la iglesia”, finalizó el sacerdote.