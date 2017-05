Va Grupo SENDA contra ‘La Pólvora’

El Alcalde del municipio de San Buenaventura prohibió a la empresa transportista estacionarse en la Zona Centro de dicha localidad afectando a los usuarios

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Aunque los sigan infraccionando y llevando al corralón sus unidades, Grupo SENDA continuará entrando a la zona Centro de San Buenaventura a fin de seguir dando servicio a sus usuarios, mientras tanto iniciaron su defensa a nivel federal en contra de la medida que ha tomado el Alcalde Óscar Flores Lugo, sin saberse la razón de este hecho.

Carlos Rodríguez, gerente en Coahuila de Grupo SENDA, indicó que lamentablemente luego de 40 años brindando el servicio de transporte carretero en el municipio sambonense, fue el sábado pasado cuando se ordenó prohibir y sancionar a las unidades de grupo SENDA por estacionarse en la Zona Centro de la localidad.

“El problema que tenemos actualmente es que el Alcalde Óscar Flores Lugo nos está prohibiendo el acceso de nuestras unidades a la zona de la plaza, tenemos prácticamente un año con pláticas, donde tuvimos pláticas con ellos, donde ellos querían arreglar la plaza y nosotros siempre estamos de acuerdo con el desarrollo de las ciudades, nos salimos de las instalaciones de la oficina que teníamos luego de 40 años, en su momento comentábamos que ahí afectábamos a la gente porque ya el servicio no sería el mismo pues no habría resguardo para los usuarios”, puntualizó.

Explicó que tras lo sucedido el sábado pasado, se les informó que se reubicarán a la Alameda, la cual queda a gran distancia de la plaza, afectando principalmente a la gente de la tercera edad, los cuales utilizan el servicio SENDA para consultas y citas médicas tanto en Monclova como a la Ciudad de Saltillo o Monterrey.

“El sábado sucedió algo muy grave, nos infraccionaron 11 unidades y tres unidades nos las detuvieron, bajaron a la gente, gente de la tercera edad, ahí en el calor, una forma muy mal de actuar y la línea era contra grupo SENDA, llevamos a un notario para dar fe de lo sucedido y recabamos en ese mismo momento 350 firmas aunque ahora creo son más, no sólo de los usuarios que en ese momento se vieron afectados, sino de ciudadanos molestos porque desde hace años damos el servicio, pero la intención era mejorar la plaza, dejarla muy bonita y hasta el momento no se ha hecho, ahora de la nada nos prohíben el acceso”, declaró.

Durante la rueda de prensa, Rodríguez señaló que han buscado acercamiento en más de una ocasión con el Presidente Municipal en busca de una explicación, sin embargo no los ha recibido y sólo el Secretario del Ayuntamiento les refiere que son indicaciones del edil, sin darles un motivo razonable del porque esta medida.

Remarcó la falta de consciencia en relación a los usuarios, especialmente a los de la tercera edad o con niños que acuden a otras localidades por atención médica y tratamientos, los cuales ahora muchos debieron suspender ante tal situación, en tanto los trabajadores llegan tarde a sus fuentes de empleo y están molestos por esta situación.

“No entendemos cual es la razón para afectar a 350 personas en promedio que hacen uso de nuestros servicios, porque a las otras unidades si los dejan funcionar pero a nosotros no, sólo a nosotros no, yo he solicitado varias audiencias y por medio del Secretario Héctor y no las he tenido, él es muy amable pero el Alcalde da la instrucción es que no se permite no hay una negociación ni entendimiento de lo que está sucediendo”, mencionó.

Dijo tener varias sospechas, sin embargo considera que el interés principal es sacar al Grupo SENDA de la plaza y a alguien quieren meter, el servicio no se puede dejar de dar a la gente, otro proyecto que tenían según comentaban era quitarnos a todos de las plazas y que en taxi se fueran los usuarios a la Alameda”, expuso.

Remarcó que ante tal situación un grupo de abogados de Grupo SENDA se presentó en el lugar y han iniciado ya la integración de la carpeta de pruebas para ver qué medidas tomarán y defenderse a nivel federal ante tal acción.

“Tenemos sospechas y evidencias, para empezar líneas que no aparecían en un año, ahorita aparecen dando servicio ahí y que no tienen ningún problema para transitar y subir gente, algunas son empresas de transporte industrial y tal vez haya intereses de que brinden un servicio como el Grupo SENDA pero estaremos viendo esta situación con las autoridades federales y estatales, estamos buscando un acercamiento con el Gobernador, porque estoy seguro que el Gobernador ni siquiera sabe lo que realmente está pasando aquí y la misma gente nos ha pedido tener una relación con alguien que nos escuche, y escuche a nuestros usuarios”, concretó.

Puntualizó que es la primera vez que un municipio actúa de tal manera e ignora las necesidades de los ciudadanos, ya que en el punto de la Zona Centro de San Buenaventura son principalmente usuarios de la tercera y familias con niños que van a consultas y tratamientos médicos fuera de la localidad los que abordan en tal punto.

Reiteró que sin importar el riesgo de seguir siendo infraccionados y de que se use grúa para el retiro de sus unidades, continuarán entrando a la Zona Centro del vecino municipio con la finalidad de tratar de brindar el servicio a los usuarios que los esperan en el punto junto a la Plaza Principal.