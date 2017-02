En su visita a Monclova, José Ángel Pérez presentó su proyecto político a simpatizantes en la Plaza Principal

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo, José Ángel Pérez, visitó ayer la Ciudad de Monclova para dar a conocer su proyecto, una vez que decidió hacer alianza con el PT, al no lograr su registro como independiente.

En la Plaza Principal, un grupo de simpatizantes del partido se reunieron para escuchar las propuestas del ex alcalde de Torreón, y ex militante del Partido Acción Nacional que hoy busca la oportunidad de Gobernar Coahuila.

“Ya recorrimos Torreón, estuvimos en Saltillo hoy en la Región Centro, en Monclova, yo participo como ciudadano e independiente, como debemos hacerlo todos los ciudadanos que estamos ‘hasta la madre’ de corrupción, inseguridad, del endeudamiento”.

Destacó que su objetivo era participar como candidato independiente, sin embargo por una situación personal no tuvo la oportunidad de registrarse en el debido tiempo.

“Después de dos meses me acercaron diferentes partidos, decidí irme por el PT, vamos a meter en orden a Coahuila, todo está mal en el Estado esto no ha ido bien demasiados impuestos, simulación, impugnación, influyentísimo se va acabar no podemos aguantar a este tipo de gobiernos y políticos”.

Reiteró que decidió renunciar al PAN, porque sus dirigentes trabajan de la misma manera que el PRI, hacen comparsa, por ello hace un año y medio renunció.

“Ahorita permanecemos en la lucha tres ex alcaldes de Torreón, el candidato del PRI que representa más de lo mismo , los que hacen comparsa el PAN con Guillermo Anaya, esperamos que la gente valore y tome una mejor decisión de las urnas, Coahuila necesita un cambio pero no más de los mismo”