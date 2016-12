Vecino de la Cañada gana auto de SIMAS

Con el número de recibo # 312214, Fidel Antonio Vega se llevó el premio mayor

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

El automóvil Aveo que rifo SIMAS se quedó este año en Monclova, siendo un usuario de la colonia Cañada Norte el que se lo llevará al ser puntual con sus respectivos pagos ante la dependencia. Miechielsen,

El Gerente General de SIMAS Monclova-Frontera, Mario Zamudio Miechielsen se dijo contento de que un usuario monclovense se llevara el primer premio que consta de un automóvil modelo 2017 Aveo; el cual responde al nombre de Fidel Antonio Vega, con su número de recibo # 312214 de la colonia Cañada Norte.

También se rifaron otros siete premios; el segundo estímulo, un mini Split se lo llevó Celestino Vázquez Posadas de la colonia Francisco Villa; otro mini Split se lo llevó Juan Manuel Monita de la colonia Obrera Norte.

El cuarto premio consistió en un refrigerador, se lo sacó José de Jesús Olloqui López de la colonia Guadalupe; una lavadora se fue a la colonia Guadalupe Borja para el usuario Nicolás López Zavala; una televisor Led se la ganó Miguel Menchaca de la colonia Occidental Frontera y finalmente otra televisión Led Ruth Hernández viuda de Arredondo de la colonia Roma de Ciudad Frontera.

Zamudio celebró que el primer premio se haya quedado en Monclova, así como que en esta ocasión se incluyó a los que han sido cumplidos durante 10 meses continuos.

“El problema es que la gente viene y paga y falta un mes y luego viene a pagar otro y eso dificulta acumule los folios, por eso no todos cumplen con los 10 meses continuos, estos representan el que se invita a los usuarios a que salgan de la morosidad, a mi me dio mucho gusto que se lo sacará un popular dos que paga cerca de 60 pesos al mes”, declaró.

El Gerente de SIMAS reconoció que la morosidad es algo que no pueden abatir ante la falta de cultura de responsabilidad, pues dijo un mes se recuperan mil 500 rezagados y al siguiente mes salen otros mil 500, pagan un mes si y uno no; aunque se realizan cortes o multas, indicó que la gente no paga o busca reconectarse clandestinamente.