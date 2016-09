Violento asalto a farmacia

Delincuentes se llevaron medicamento controlado y 30 mil pesos

BRENDA REBOLLOSO/EL TIEMPO

Una banda de ladrones liderados por una mujer, llevaron a cabo un violento asalto, apoderándose de medicamentos controlados, mercancía y dinero en efectivo, luego de amenazar y maniatar a las trabajadoras de la Farmacia Guadalajara en el Bulevar Francisco I. Madero.

El séptimo robo con violencia en la sucursal de la calle Valparaíso en la colonia Guadalupe, ocurrió la madrugada de ayer alrededor de las 04:00 horas, esta vez dos ladrones, uno alto moreno, el otro güero con tatuajes y una fémina de tez blanca, cabello oscuro y lentes de aumento, sorprendieron a las tres empleadas.

“Entró la muchacha y se hizo pasar por un cliente, me preguntó por unas pastillas dijo que no traía receta, pero nada más se fijó quién estaba adentro de la tienda, me dijo que iba ir a la Cruz Roja por la receta pero regresó con dos hombres, nos gritaron que nos iban a matar y traían una hoja de segueta, mencionaron que nos iban a degollar.

“Nos amarraron con bolsas en la bodega y nos taparon con nuestras batas”, detalló una de las afectadas.

“Tuvieron mucho tiempo voltearon las cajas registradoras, se llevaron cigarros, 30 mil pesos de la caja fuerte, todas las cajas de pastillas Rivotril, además de que dañaron las gavetas para llevarse nuestro dinero y pertenencias.

“Nos desatamos, y pedimos auxilio haciendo un reporte a la Policía Municipal, llegaron demasiado tarde, sólo para ver el desastre que nos dejaron los ladrones, los responsables se escaparon en un vehículo pero los Policías no supieron ni de qué color, ya vino la Policía Ministerial, tomó mis datos y me dijo que pusiera la denuncia al Ministerio Público”, finalizó la cajera del negocio.