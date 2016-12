‘Vivo con dificultades económicas’: Ex Gobernador Humberto Moreira

En la entrevista, señala que nadie observa la transformación que se hizo en todo el Estado

VANGUARDIA/ELTIEMPO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aseguró que vive ahora con mayores dificultades económicas que cuando gobernó la entidad porque todo lo ha gastado en abogados para demostrar su inocencia.

“Ay una bola de bocones, que se les ocurre tachar, decir, engañar a la gente. Yo vivo ahora con mayores dificultades económicas que antes de ser Gobernador, porque se me ha ido el dinero en abogados, en estar demostrando mi inocencia, y es muy fácil atacar y decir, señalar a alguien”, aseguró en una entrevista realizada por la página electrónica Facebook de Cuarto Poder PN.

“A mí me investigaron de lavado de dinero, quedé exonerado, en el Gobierno de Calderón; que fui adversario político de él abiertamente. De malversación de fondos he sido exonerado, de malversación de fondo he sido exonerado y se ha demostrado que hay empobrecimiento lícito. Empobrecimiento, no enriquecimiento”, afirmó el ex dirigente nacional del PRI en una entrevista grabada desde la casa de sus suegros en Piedras Negras.

En la entrevista, señala que nadie observa la transformación que se hizo en todo el Estado, refiriéndose también a lo que se realizó en Piedras Negras, ejemplificándolo con las obras como Paseo del Río, la Gran Plaza, así como el Teatro de la Ciudad, el Hospital General e inclusive los invertido en la reconstrucción de Villa de Fuente, tras la última inundación de dicho sector y refirió que creen que el dinero caía como lluvia para poder transformar el Estado.

“Yo he sido el único político que ha sido investigado. Los demás le pueden decir que son honestos, como un acto de fe usted les puede creer o no. En mi caso, yo sí le puedo callar la boca al que sea”, afirma.

En lo que respecta a la investigación de lavado de dinero que se realizó en España, manifestó que salió de la prisión, con un disculpe usted; perdone, nos equivocamos”.

Consideró que también ha habido reconocimiento, señalando como ejemplo los resultados de las encuestas que se han realizado en Saltillo, Coahuila, donde le dan una diferencia de tres a uno; en referencia al proceso electoral en el que buscará ser candidato a diputado local.

El profesor Moreira Valdés, dijo que Coahuila esta desunido, y que es necesario trabajar en la unidad, así como criticar la política en materia de seguridad implementada por la actual Gobernador Rubén.