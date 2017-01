Anuncia San Buena recorte de personal

Entre las medidas de austeridad, destaca el recorte de personal en todas las áreas de la Presidencia Municipal

REDACCIÓN/EL TIEMPO

SAN BUENAVENTURA.- Tras señalar que la reducción de entre un 10 y un15 por ciento en la captación de ingresos por concepto predial y agua potable, se reflejará de manera negativa en la asignación de participaciones por parte de la Secretaría de Finanzas, el Alcalde Óscar Flores Lugo anunció una serie de medidas de austeridad, entre las que destaca el recorte de personal en todas las áreas de la Presidencia Municipal.

“Por lo pronto, el 15 de los corrientes salen 20 empleados y trabajadores, algo que ya se tenía previsto y que muy seguramente continuará durante el presente ejercicio. Es una medida drástica pero necesaria a fin de garantizar el cumplimiento en los programas, obras y acciones que se tienen contempladas, pero sobre todo, cumplir el compromiso de heredar finanzas sanas a la siguiente administración”, precisó el Jefe de la Comuna.

Dijo que ante el alza en el precio de los combustibles, tendrán que reducir el consumo, garantizando el suministro para las unidades de Limpieza, Seguridad Pública y Protección Civil.

“En otros departamentos, nos veremos precisados a reducir el consumo y tendremos que apretarnos el cinturón para poder salir adelante con esta medida obligada por la situación económica que se avizora y que repito, no parece nada fácil”, expresó.

Flores Lugo, comentó que ante la dificultad hay que ser ingeniosos para aterrizar recursos y para ello, cuenta con el respaldo del Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, quien junto con la diputación Coahuila en la Cámara de Diputados, apoya la gestoría ante dependencias federales.

“La verdad es que tendremos un año sumamente complicado, pero eso no será motivo para cumplir compromisos con la ciudadanía y el compromiso moral con la siguiente administración de no dejar deuda y si planeación de obras para que inicien su gestión que será de un año, sin problemas y trabajando por nuestro Municipio, para ello, tendremos que fajarnos y con dolor, dar de baja a empleados y trabajadores no porque no sean capaces, pero sí para ahorrar recursos”, puntualizó.