Siguen culpando a motociclista difunto

Hasta el momento, sigue oculto el nombre del conductor de la camioenta.

EL TIEMPO

Luego de recabarse declaraciones de testigos presenciales del accidente registrado la mañana del lunes en calles de la Zona Centro, en el que perdió la vida Pedro Del Bosque Escobedo, autoridades de la Policía Investigadora del Estado determinaron que la responsabilidad del percance recayó sobre el motociclista, quien presuntamente, se desplazaba a excesiva velocidad, por lo que ignoró por completo el señalamiento gráfico de ALTO.

Por otro lado, trascendió que el agente del Ministerio Público levantaría un acta ante la omisión por parte de los oficiales que tomaron conocimiento del accidente, al no asegurar al conductor de la camioneta, aún y siendo afectado, debido a la gravedad del estado del motociclista, al no presentarlo ante el Ministerio Público, quienes se habría encargado de deslindar las presuntas responsabilidades.

Como se recordará el desigual encontronazo que cobró la vida de Pedro Del Bosque Escobedo se registró cerca de las 09:30 horas del pasado martes, sobre el cruce de las calles La Paz con Oriental de la Zona Centro.

Y es que aunque las autoridades se manejaron con hermetismo, familiares de hoy finado alegaban que los oficiales habían alterado el croquis.

No fue hasta que el motociclista perdió la vida, cuando los detectives de la PGJE descubrieron que el caso no fue turnado al Ministerio Público, además de no contarse con la presencia del conductor de la Nissan NP300 de color blanca, con la que presuntamente, Pedro se estrelló, y de la cual hasta el momento, se sigue ocultando su nombre.