CON / TEXTO POLÍTICO

MARTÍN SILVA PINEDA

Con gran pesar recibimos ayer la noticia del fallecimiento de Don FRANCISCO DE LA PEÑA DÁVILA, director y fundador del Periódico El Heraldo de Saltillo, uno de los diarios más antiguos y tradicionales de la capital del estado por donde han pasado muchos colegas, entre ellos mi compadre y carnal, ABEL RODAS RAMÍREZ, por lo que desde este modesto espacio enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y compañeros del medio, sobre todo a FRANCISCO, EDUARDO y ALICIA, sus hijas, que también son ampliamente conocidas y apreciadas ahí en Saltillo, de hecho en varias ocasiones a mi me tocó entrevistar a Don Paco DE LA PEÑA, cuando fungió como Director del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de Coahuila, durante la administración de ELISEO MENDOZA BERRUETO, como gobernador, posteriormente su hijo Paco DE LA PEÑA, ocupó la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, durante la administración de ENRIQUE MARTÍNEZ y MARTÍNEZ, con quien hicimos una buena amistad, por lo que le reitero mi solidaridad.

Y en otro Con Texto el alcalde de Monclova, GERARDO GARCÍA CASTILLO, ya fijó la fecha para lo que será el cuarto y último informe de su administración al frente de la Presidencia Municipal de esta Ciudad, el cual prepara con bombo y platillo, y donde resaltará el trabajo que se realizó tanto en infraestructura, como en inversiones para mejorar servicios como el de Seguridad Pública, Educación, Deportes, Alumbrado, Arte y Cultura y otros rubros que antes se tenían olvidados, sin temor a equivocarme creo que no hay sector o colonia de Monclova a donde GERARDO GARCÍA no haya llevado una obra, acción o beneficio durante su administración y eso lo reconoce y aplaude la misma ciudadanía, por lo pronto dice que también preparan la entrega de la administración al Ingeniero ALFREDO PAREDES LÓPEZ, que de hecho ya conoce el trabajo de la Presidencia Municipal, porque formó parte de ella y confió en que éste continuará con el ritmo de trabajo y desarrollo que ha tenido la Ciudad durante los últimos 4 años. Al alcalde le restan poco más de 2 meses y medio al frente de la administración y posteriormente tomará un descanso para seguramente regresar a la política el próximo año, seguramente como aspirante a alguno de los cargos públicos que se van a renovar, por lo pronto sabe que cuenta con un importante capital político que lo tendrá que aprovechar.

“Encontrar a Jesús puede cambiar decididamente nuestra vida, llenándola de significado”, Papa FRANCISCO.

YA le he adelantado que en la medida que se acerca el final de las administraciones municipales, irán saliendo cosas de los alcaldetes que de plano no sirvieron para la maldita cosa, como el bandido que despacha como tal en el municipio de San Buenaventura, el cual ha sido denunciado en infinidad de ocasiones por su prepotencia y protagonismo, ayer salió a relucir el desvió de los recursos de las utilidades del reinado de las Ferias del 14 de Julio para un tugurio disfrazado de Club privado, que es de su propiedad, pero eso sólo es una muestra, falta que las nuevas autoridades municipales que entren a partir del 1 de enero próximo, se echen un clavado en las arcas de la Tesorería Municipal para que vean todo el mugrero que les dejará “La Pólvora”, ojala que las nuevas autoridades denuncien todas las anomalías para que metan al bote a esos pillos sinvergüenzas, así como lo han hecho con ex gobernadores que se fueron al baño con actos de corrupción y robaderos de las arcas públicas, y así están otros alcaldes nefastos, como el de Nadadores, el de Sacramento, Lamadrid y Cuatro Ciénegas. Por cierto que allá en Ciénegas usuarios del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento denunciaron que esta dependencia les viene distribuyendo agua contaminada desde el pasado mes de septiembre y no hay quien atienda y solucione este problema que representa un grave riesgo para la salud de los habitantes de esa población, ojala que las autoridades de Salud investiguen y sancionen al responsable de esta situación, antes de que se vaya a envenenar alguna persona, pero como el espacio se me agotó, hasta aquí le dejo esta entrega y mañana nos leemos de nuevo, sale.