CON / TEXTO POLÍTICO

POR: MARTÍN SILVA PINEDA

AYER regresaron a Monclova dos de los candidatos a gobernador para continuar con sus campañas de proselitismo y reforzar a los candidatos a alcaldes y diputados locales de sus partidos políticos en esta Ciudad y los distritos de Monclova y Frontera, un poco ya encarrillado y aumentando la intensidad de su campaña, MIGUEL RIQUELME llegó a Monclova para acompañar a GUADALUPE OYERVIDES, al “Profe” BETO MEDINA y a la señora JOSEFINA GARZA BARRERA, en sus campañas, en un evento celebrado por la mañana en la colonia Miravalle, el resultado fue favorable por lo que se les vio contentos, el evento concluyó casi al mediodía y posteriormente RIQUELME asistió a una comida que le ofreció el empresario GERARDO BENAVIDES en el Club de Golf El Socorro en donde también se rindieron buenos resultados. EN la Miravalle reiteró su compromiso con la ciudadanía de esta Ciudad en trabajar por el bien de los más desprotegidos, anunció un Programa de la Tarjeta Rosa, que será destinado a las mujeres, además de los que ya se tienen, como la construcción de guarderías, la construcción de más hospitales, el equipamiento y la ampliación de los que ya se tienen, entre otras obras y programas que serán de gran beneficio para todos. MÁS tarde el candidato del PRI, estuvo en la colonia Las Flores en donde encabezó otra reunión no menos importante ahí en el Campo de Softbol Pericos, donde hubo una buena concurrencia, en donde también anunció estos y otros proyectos que tiene contemplado como candidato y luego ya por la tarde noche se reunió con un grupo de deportistas e impulsores del deporte en el Club Astros y Salón de la Fama del mismo nombre, el cual fue organizado por JORGE WILLIAMSON que también rindió buenas cuentas con este evento.

OTRO de los candidatos que estuvieron ayer aquí en Monclova fue JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ PÉREZ, el candidato del PT al Gobierno del Estado, ese que sale en los spots y nos quiere arrear como animales, que también ya fue alcalde de Torreón por el PAN, y bueno JOSÉ ÁNGEL anduvo por allá por la colonia Las Misiones acompañando al candidato a la Presidencia Municipal de Monclova por el mismo PT, otro ex panista, HAL PAPE FELAN, así como a “Mugrisio”, MAURICIO perdón, que es candidato del mismo PT a Diputado Local y que también fue del PAN, el aspirante del Partido del Trabajo que en Coahuila dirige VIRGILIO MALTOS LONG y que a nivel nacional liderea ALBERTO “Beto” ANAYA, tiene su capital político y junto con algunos candidatos a alcalde y diputados locales, lograran que el PT recupere espacios tanto en ayuntamientos como en el propio Congreso del Estado, cuando en el proceso político anterior recordara usted que andaban perdiendo el registro por no alcanzar el porcentaje de los votos que requiere para mantenerse como partido político.

Y EN otros temas no menos interesantes, nuevamente algunos trabajadores de empresas de la región como TRINITY que empezaron a protestar por lo que consideran pagos miserables de utilidades, pues consideran que deben recibir mayores cantidades y ya empiezan con sus paros, ayer algunos obreros de TRINITY de Sabinas y Castaños realizaron protestas, mientras que en otras empresas locales ya han definido los montos a repartir, según JORGE CARLOS MATA, el promedio que recibirán por este concepto será entre los 20 y 22 mil pesos, mientras que las cantidades mínimas van desde los 4 mil pesos, algunos ya las recibieron y mientras que ellos ya empiezan a gozar de la prestación, a los compas mineros aún no les definen la fecha de cuando van a recibir lo que les corresponde por este concepto, y entre los que se habla que pudieran recibir entre 10 y 12 mil pesos, pero como el espacio se me agotó, hasta aquí le dejo esta entrega y mañana nos leemos de nuevo, sale.