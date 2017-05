CON / TEXTO POLITICO

POR: MARTIN SILVA PINEDA

AL INICIAR este día la sexta semana de campañas políticas, algunos de los candidatos, reflejan los estragos de las largas jornadas que han realizado, para llevar hasta los ciudadanos sus propuestas y proyectos de trabajo, mientras que otros, ni siquiera se han despeinado, y creen que desde sus casas van a poder sacar los votos que requieren para llegar a los cargos que aspiran, pero de lo que no se han dado cuenta, es que los partidos políticos que los postularon, corren el riesgo de perder hasta sus registros, como le comentaba en entregas anteriores, algunos de los candidatos han perdido kilos corporales, y han desgastado las suelas de sus zapatos, botas y tenis que han utilizado para recorrer kilómetros y kilómetros, otros se han echado sus vehículos en esta campaña, pero lo bueno es que ya solo les restan 3 semanas, es decir, 24 días para terminar sus campañas, y 27 días para la elección, y me da la impresión que estas ultimas 3 semanas, serán un tanto más desgastantes y agotadoras. El que ayer anduvo por estos lugares, fue el candidato independiente, JAVIER GUERRERO GARCIA, que sigue pian pianito, avanzando, y sumando cada vez más adeptos para su causa, ayer se reunió con comerciantes de la Pulga Hipódromo, que liderea MELBA FARIAS, con quienes comentó la desagradable decisión del Gobierno Federal, de cancelar la partida de 8 millones de pesos, que ya habían logrado para iniciar la construcción de un nuevo mercado en el Sector Oriente, lo cual no es más que revanchismo político, según resumió la propia MELBA FARIAS; a JAVIER GUERRERO, se le han sumado ya algunos candidatos a diferentes cargos de otros partidos políticos, y no se si recuerde que algo de esto iba a ocurrir a partir de la semana que acaba de concluir, por cierto, que el propio GUERRERO, al que una vez lo bautice como “El Ojitos”, pero ya no quise utilizar este mote, porque resulta que aquí en Monclova, hay otro “Ojitos”, que esta dando mucho de que hablar, y que esta súper anotado para el próximo proceso electoral, pero luego les digo de quien se trata,

POR otra parte, le comento sobre la publicación de spots en radio y televisión locales y estatales, de los candidatos de los distintos partidos políticos al Gobierno del Estado de México, como si a los de aquí, vayamos a ir a votar hasta aquella entidad, o la verdad, yo no se cual sea el propósito de los partidos políticos, los candidatos, o los órganos electorales que deben decidir sobre esta situación.

Y ANTES de que se me agote el espacio, yo no se a usted que le pareció la multimencionada pelea entre “El Canelo” ALVAREZ y JULIO CESAR CHAVEZ Jr, la cual fue un fiasco, pero si ya sabemos como se las gastan esos señores que tienen controlada la mafia del boxeo en nuestro país y a nivel internacional, porque lo hemos visto en otras confrontaciones, y como quiera hay estamos como idiotas viendo y escuchando puras mafufadas, ahora a ver con que salen, pero de lo que si estamos seguros, es que el tal Jr, ya no será garantía de una buena taquilla en cualquier otra confrontación, aun que con los millones de dólares que se embolsó con ese show que hizo ante “El Canelo”, por lo pronto puede darse la gran vida, pero como dijo ayer alguien en la radio, “Así pasa cuando sucede y Así sucede cuando pasa”. EN otro tema, no se si usted lo vería ayer, pero en la Sección de Región, empezamos a publicar una columna denominada La Prosa de lo Humano, que escribe nuestro amigo JESUS CARRANZA, avecindado ya hace algún tiempo en la capital del Estado, y que estará con nosotros los domingos, se la recomiendo esta interesante y más adelante vamos a contar con nuevos amigos que estarán enriqueciendo nuestras paginas con sus aportaciones, pero como se le agotó el espacio, hasta aquí le dejo esta entrega, y luego le comentó de quienes se tratan.