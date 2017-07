CON / TEXTO POLÍTICO

POR: MARTÍN SILVA PINEDA

LUEGO de haber permanecido en silencio la mayor parte del tiempo que lleva el conflicto legal pos electoral, finalmente el PRI dio muestras de vida y ayer tuvo una belicosa reacción al emitir una serie de acusaciones y señalamientos a través de sendos comunicados en los que lo mismo aclara que las autoridades del INE habían desechado la principal acusación en su contra, y exigía a las autoridades de la PGR que agilizaran la investigación que interpusieron contra el ex candidato del PAN, GUILLERMO “Memo” ANAYA, y exponía todos los elementos a su favor que tiene para sustentar el triunfo de su candidato, MIGUEL RIQUELME, que ya cuenta con la constancia de gobernador electo que le extendió el Instituto Electoral de Coahuila, por lo que aún y con todo ello habrá que esperar a mañana para conocer la decisión final de los Consejeros del INE sobre la violación a los topes de campaña en que supuestamente incurrieron, tanto ANAYA, como el propio RIQUELME.

POR su parte el ex candidato del PAN, GUILLERMO ANAYA condenó la incertidumbre que ha creado el propio Instituto Nacional Electoral, al haber pospuesto el acuerdo sobre el dictamen que emitirían en relación al informe de la Unidad de Fiscalización que detectó las anomalías en los gastos de campaña del candidato del PRI, y esto también habrá que esperar hasta mañana para conocer el veredicto, que no será el final porque cualquiera que sea la decisión del INE el pleito seguirá.

Y MIENTRAS tanto, quienes están firmes con sus triunfos, es decir los alcaldes y diputados electos siguen “calentando el brazo” como se dice en el argot beisbolero, para la hora en que les toque el turno de asumir sus cargos, en Monclova, el Ingeniero ALFREDO PAREDES LÓPEZ, lo mismo prepara proyectos y programas de obras y acciones que pondrá en marcha tan pronto asuma la alcaldía, que reitera los compromisos que hizo en campaña con los diferentes sectores de la población, como la educación, acudiendo a graduaciones, con obreros, y vecinos de colonias con los que se reúne en la menor oportunidad.

A SU VEZ el Médico Veterinario, FLORENCIO “Lencho” SILLER, hace lo propio en Frontera, en donde también acude a graduaciones, premiaciones de ligas deportivas, que con vecinos y sólo esta en espera de la fecha en que deberá asumir el cargo.

A PROPÓSITO que ayer veía como el Diputado Local panista electo, MARCELO TORRES COFIÑO, anunciaba que ya tenía algunos proyectos de iniciativas de ley que presentará una vez que asuma el cargo en la próxima legislatura del Congreso del Estado, como la que va a presentar para castigar a los servidores públicos que no cumplan con las promesas que hicieron en campaña, veremos si prospera y a ver a cuantos se les ejecuta.

EL AMOR abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano”, Papa FRANCISCO.

OJALA a alguien se le ocurra presentar una iniciativa de ley para exigir a los funcionarios públicos de elección popular y designación a que guarden las formas en el ejercicio de sus funciones, porque hay cada “caracol” y “chocorrol” que nomas andan derramando amor sobre hojuelas y con quien se les ponga de moda, claro que hay quienes ya hasta cuentan hasta con uno o dos frentes en las que distribuyen, no sólo sus quereres, sino sus quincenas y otras cosas, ahí tiene el caso del municipio de Castaños, en donde nos comentan que algunos regidores como ARTURO MARTÍNEZ CAMARILLO, CARLOS ORTIZ, el propio Secretario del Ayuntamiento, JUAN MANUEL SÁNCHEZ y muchos otros, que cuentan con “querreques”, y esto es algo que se da no sólo en ese municipio sino en todos, hasta en los sindicatos, pero como el espacio se me agotó, mañana continuamos con este y otros temas, sale.