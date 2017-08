CON / TEXTO POLÍTICO

MARTÍN SILVA PINEDA

LOS ejercicios de calentamiento democrático realizados por el PRI el miércoles en distintas zonas del País, entre ellas Coahuila, previos a la 22 Asamblea Nacional Ordinaria que celebrara mañana sábado en la Ciudad de México, le han permitido una oxigenada y a la vez una válvula de escape a las voces y corrientes que se venían escuchando al interior del partido que demandaban ser escuchadas y tomados en cuenta para el proceso interno que deberán realizar para designar a su candidato a la Presidencia de la República, al menos así lo han expuesto algunos de los que habían asomado la cabeza para exigir estas demandas, como la ex gobernadora yucateca, IVONNE ORTEGA PACHECO, que ocupó cargos desde la alcaldía de su natal Dzemul, diputada local, diputada federal, senadora y la gubernatura, misma que se dice era guiada por MANLIO FABIO BELTRONES, y la que reconoció que con las Mesas de reformas a los estatutos, de Declaración y Principios y otras que se celebraron previo a la Asamblea de mañana, los había dejado satisfecho. Y es que el Grupo al que pertenece la yucateca, venida demandando “piso parejo” para todos los que aspiran a la candidatura a la Presidencia de la República y que se tomara en cuenta a la militancia en la toma de esta decisión, porque tanto los militantes, como cualquier otro ciudadano que le vean cualidades para nominarlo, podrán hacerlo en los mismos términos, luego de que en las mesas, asegura, hubo debates, posiciones encontradas, se escucharon todas las voces y manifestaciones, por lo que sólo les falta dar el siguiente paso en la Asamblea de mañana, a donde van 10 mil delegados efectivos y 5 mil delegados fraternales, los que como también como ya le había anticipado seguramente harán un pronunciamiento fuerte a favor de MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, que cuenta con la constancia de gobernador electo de Coahuila y quien va a participar como ponente en una de las Conferencias magistrales que se expondrán ahí en la sede nacional del PRI.

“QUIEN no vive para servir, no sirve para Vivir” Papa FRANCISCO.

En otro tema, los que parece que andan buscando, no quien se las hizo, sino quien se las pague, son los panistas, porque ahora a través del ex candidato al gobierno de Coahuila, GUILLERMO “Memo” ANAYA, están demandando la renuncia y salida del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de Gabriela de León, a quien acusan de ser comparsa del PRI, junto con otros Consejeros del mismo órgano, quien sabe hasta donde llevarán esta exigencia los panistas, pero lo cierto es que de confirmarse también lo que dijo el líder nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, en el sentido de que el INE apenas publicó el reglamento en el que se basó para calificar los gastos de campaña de la pasada elección y con lo que se estarían salvando de la multa que les aplicaron por excederse en los gastos de campaña, y que les anularan la elección.

EN otros temas ya más locales resulta que los directivos de AHMSA y de la Sección 147, le están sacando al bulto en eso del recuento que demandaron para que los trabajadores decidan a que Sindicato pertenecer, si al de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, o al de SERGIO MEDINA IBARRA “El Gansito”, y es que no han tenido la respuesta que esperaban por parte de los trabajadores, quienes se siguen resistiendo al cambio de organización, porque han visto que con los “Tesoros” que tienen como dirigentes locales actualmente no les va nada bien, pues estos se han vuelto ojos de hormiga, y nunca los encuentran en sus oficinas para que intervengan en sus problemas laborales y sociales, pos así como quieren ganar adeptos LEIJA y compañía. Y sobre la designación de LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ VELA, como sub director de relaciones laborales de AHMSA, se dice que pronto pudiera haber relevo en esa área porque el licenciado ENRIQUE RIVERA GÓMEZ “El gato” pudiera solicitar pronto su retiro por cumplir ya su ciclo al frente de la misma. Mientras que en la Side 2 y en la Sección 288, se siguen quejando de las necedades de ENRIQUE “El Chino” ÁVILA y hasta de un tal “Negro” LIRA del departamento Alto Horno, por la grilla y chismorreos que traen, pero como el espacio se me agotó, el domingo continuamos con este y otros temas muy interesantes que hay, porque como hoy descanso, mañana no aparece esta columneja.