  CON / TEXTO POLÍTICO

MARTÍN SILVA PINEDA

LOS principios de todos los partidos y organizaciones políticas son bien claros y coinciden en buscar el bien común para la sociedad, sin embargo hay personas, si así se les puede llamar, que aprovechan para obtener primero beneficios para ellos y sus familias, y se vuelven unos profesionales en la aplicación de prácticas y métodos para lograrlo, esto viene a colación porque en Frontera hay un sujeto que fue Presidente del Comité Municipal del PRI, Secretario del Ayuntamiento en dos administraciones y recientemente conformo la agrupación Unidad Revolucionaria, que a nivel estado preside SIGIFRIDO MACÍAS, se trata de VÍCTOR DE LOS SANTOS RIVERA, todo un pájaro de cuentas en esto de la estafa, el engaño y el robo, según los que lo conocen, este mentado tracalero se ha enviciado en las apuestas al grado de tener grandes adeudos que está tratando de cubrir cometiendo otros delitos como el robo de vehículos, los que solicita en renta y luego va y los empeña con agiotistas que también ya lo tienen bien identificado por lo que les adeuda. Hay un caso de un grupo de trabajadores pertenecientes a la Sección 288 a los estafó prometiéndoles que bajaría un nuevo Programa del Gobierno del Estado, en donde se ellos invertían mil pesos, se les triplicaría la cantidad en beneficios, por lo que un grupo de obreros se engatusaron y algunos le entregaron desde 5, hasta 15 mil pesos y resulta con que el Programa no existía, como pudieron los trabajadores lograron dar con su paradero en su domicilio, que tenía en Monclova y le advirtieron que si no les regresaba el dinero, tomarían acciones en su contra por lo que tuvo que recurrir a los prestamistas para regresar el dinero, pero no paro ahí, este sujeto empezó a solicitar vehículos en renta a varios establecimientos que se dedican a esa actividad, los cuales fue y los empeñó y ahora andan atrás de él apoderados legales con las demandas, hasta donde tenemos entendido la misma dirigencia estatal del PRI se ha preocupado de esta situación y ha solicitado información sobre las actividades ilícitas de VÍCTOR DE LOS SANTOS RIVERA, que se ostenta como Presidente de la Unidad Revolucionaria, una agrupación que surgió según el partido y sus dirigentes para “oxigenar” al partido, buscar gente con nuevos perfiles, debido a que la sociedad ya está harta de actuaciones deshonestas de los políticos, pero mientras los partidos políticos sigan permitiendo la participación de lacras como estas, ellos van a ser quienes provoquen que la gente le dé la espalda a dichas organizaciones, por lo pronto el Comité Municipal del PRI en Frontera, a cargo del licenciado ANTONIO “Toñío” JUARISTI, ya se ha desligado de este individuo y ha aclarado que tendrá que responder por todas estas situaciones, sin involucrar al partido.

“El dinero debe servir, no gobernar”, Papa FRANCISCO.

HASTA donde tenemos entendido, VÍCTOR MANUEL DE LOS SANTOS RIVERA, ha estado tramitando libertad de gravámenes de diferentes propiedades de su familia que piensa hipotecar para tratar de salir de todos los problemas financieros que se ha provocado, los que han repercutido hasta en su misma familia, pues hablan ya hasta de un divorcio porque nunca se compuso.