Pulso Sindical

Buen Día…

En el ámbito sindical se habla de que el Minero Nacional ganó el proceso legal mediante el cual las Autoridades Laborales tendrán que fijar fecha para el recuento de votos para la disputa del Contrato Colectivo de Trabajo que el Minero de Napo busca en la empresa PYTCO, contrato que está bajo la tutela del CTM Monclova…

Lo anterior se da en la espera cansada de los recuentos en las Secciones 288, 293 y 147 y la revancha que se busca en la 265 de Hércules, donde los Democráticos de SERGIO MEDINA perdieron por votos contra el Minero Nacional…

***************************

Un verdadero calvario es el que están aún pasando madres de familia para poder realizar la compra del uniforme escolar para sus hijos y es peor el panorama para quienes tienen dos en edad escolar, y esta situación se complica luego de que se tiene el acecho de la Sociedades de Padres de Familia que exigen el pago de las cuotas escolares, aún y cuando no son obligatorias…

La compra de cuadernos de un específico marca y grosor o cocido además de forrado o a cierto color, convierte los estudios en una verdadera odisea…

Comentaba una afligida madre de familia que todo esto ha sido de bastante pesar para su hijo quien buscaría dejar la escuela luego que ya no quiere verla preocupada…

En las escuelas nos tienen llenadera hasta productos de limpieza quieren que se les lleve cuando aún no puedo comprar el uniforme, con apuros compre uno usado de un niño que salió de secundaria pero mi hijo es más grande y la camisa no puede fajársela y en la escuela a fuerza quieren que vaya fajado y no esperan…

La Secretaría de Educación debería de meter orden entre directivos y personal docente u homologar criterios, porque mientras en algunos planteles hay flexibilidad en otros no y todo ello recae en el alumno porque todo eso viene a ser un distractor en sus estudios…

Ya salió la temporada canicular y viene otoño anunciando la temporada de frío y se habla de que la Secretaría de Educación en el Estado adelantaría recursos de proyectos de 2017 para arreglar daños en las escuelas que dejaron las lluvias continuas en la Región Centro…

Algunas escuelas presentaron afectación en techos, goteras o humedad y una de ellas, la Primaria 15 de Mayo, tuvo un problema de corto circuito que dejó sin luz al plantel, indicó, informó FÉLIX ALEJANDRO RODRÍGUEZ, Coordinador Regional del Instituto de Servicios Educativos del Estado.

Por ello, el Coordinador comunicó que se hizo el reporte y gestión ante las autoridades educativas del recurso necesario para reparar la afectación en los edificios, dado que se trata de una contingencia por las precipitaciones que se registran desde la semana pasada.

En la Escuela 15 de Mayo, reconoció, que están laborando con aproximadamente 15 alumnos porque los padres de familia tomaron la decisión de no enviar sus hijos al plantel porque carecen de luz.

Lo anterior deja ver lo olvidadas en mantenimiento que están los espacios educativos de la Región Centro los cuales algunos datas ya de mas de 40 años de antigüedad

HASTA MAÑANA!!!

pulsosindical@hotmail.com