Pulso sindical

Se avizora un conflicto fuerte en la empresa Technotrim de Monclova donde lamentablemente los mas perjudicados, esperemos que no sea así, van a ser los trabajadores, que dijeron ya estuvo…

Por un lado la empresa hostigándolos, por otro un sindicato de la CROC entreguista y por otro lado la organización de Obreros Unidos que representa la abogada SUSANA PRIETO la cual los esta representando y entre sean peras o sean manzanas, las familias de estos 30 trabajadores que decidieron desligarse de un sindicato, que en nada les ayuda, esas familias ahí estarán en la incertidumbre de ver flaquear sus finanzas o quizás de perder el empleo…

Lamentablemente mucho se ha hablado por parte de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, que hay paz laboral y que se esta cuidando que los patrones no violando los derechos de los trabajadores y en la empresa en mención donde por distintas medios los trabajadores con miedo expusieron como han sido afectados y nada se hizo y ahora ya están en conflicto con su sindicato…

La abogada SUSANA PRIETO negó que tenga o sea financiada por ningún otro sindicato y por el momento aseguró no se ha cobrado nada a los trabajadores luego que sólo ha sido puro activismo, al tiempo que dijo que la única forma en que cobraría honorarios es si la empresa los despide por ello convocó a la empresa y al sindicato charros a que no despidan a ningún trabajador, mi actividad social y política es paralela al ejercicio de su profesión y si tiene que defender a un trabajador en un juicio evidentemente que le va a cobrar y no cobrará ni un solo centavo hasta que el trabajador gana y si gana su juicio…

Para este día en algún lugar de Monclova los trabajadores que salen de primera estarán convocando a rueda de prensa para detallar ante medios de comunicación las represalias que han estado sufriendo por parte de la empresa y el sindicato de la CROC…

Y en asuntos de la siderúrgica, las diferentes secciones de acerías de Altos Hornos de México (AHMSA) reiniciaron operaciones tras culminar el programa de mantenimiento desarrollado en las últimas dos semanas, con una inversión estimada de 67 millones de pesos.

A fin de garantizar el plan de producción para la presente campaña operativa, los trabajos de mantenimiento comprendieron a los Altos Hornos 5 y 6, Convertidor 2, Metalurgia de Olla 1 y máquina de Colada Continua 2.

En el Alto Horno 5, el primero que reinició operaciones tras cuatro días de paro, los trabajos principales se efectuaron en mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico e instrumentación de las secciones de sistema de carga, estufas de soplo caliente, inyección de carbón, casa de tolvas, pisos de vaciado, limpieza de coraza del crisol, reposición de refractario, cambio de bolsas de la casa de sacos de la Planta Desulfuradora, entre otras acciones.

Las principales actividades en el Alto Horno 6 fueron reparación en casa de tolvas, piletas de escoria, laminado del cuerpo del horno, torre de enfriamiento y casa de sacos en inyección de carbón. Adicionalmente se reparara obra civil en estufas y se aplicó mantenimiento a motores principales.

