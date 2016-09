Pulso sindical

Buen Día…

Las mesas directivas de grupo en la Sección 288 se reunieron la tarde de anteayer para ir viendo quienes integrarán la Comisión Revisadora de Contrato que es en abril del 2017, (año impar toca revisión de contrato y los pares es de revisión de tabulador)…

Y ahí mismo en la 288 EDUARDO JORDÁN MANCHA Secretario General, dijo ha recibido cuatro quejas de trabajadores por abusos de los GATEM y se buscará audiencia con el Coronel VICTORINO RESÉNDIZ y después con VÍCTOR ZAMORA, Secretario de Gobierno, los hostigamientos hacia hijos de trabajadores a los cuales los han detenidos en repetidas ocasiones y se pedirá que ya se terminen los abusos…

En la Sección 147 aún no son recibidos por la Dirección de Transporte y Vialidad en donde van a exigir que los choferes de las rutas de Oriente no corten el servicio después de las 21:30 horas dejando a los trabajadores sin transporte HÉCTOR OROZCO lamentó que los concesionarios hagan lo que quieran y que la Autoridad Municipal no les meta rienda, sólo porque ya no hay pasaje más adelante dejan a los trabajadores a medio camino…

Anteriormente las rutas de la Hipódromo Directo y Calle 11 daban el servicio por las puertas 1, 3 y 6 y de un tiempo a la fecha por la noche ya no entran hasta esos lugares…

El próximo domingo se tendrá el informe de la Comisión de Hacienda el cual deberá ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y se espera que pronto emita su dictamen la comisión…

La situación incide sobre como dejaron los números en la Asociación Civil de Pensionados la ex presidenta de la Asociación LEONOR SÁNCHEZ MENDOZA como ROBERTO PEÑA el ex Tesorero…

Al respecto RICARDO RODRÍGUEZ ROCHA actual Presidente de la asociación señala que la responsabilidad es de dos tanto del ex Tesorero como de la ex Presidenta, se echan la culpa uno al otro pero hay responsabilidad compartida por las firmas…

Por el comportamiento financiero que venia en el periodo de doña Leonor el faltante andará en medio millones de pesos pero habrá que esperar el dictamen de la Comisión de Hacienda…

De que hubo malos manejos es evidente pero no soy la autoridad para decirlo es la Comisión de Hacienda y luego la Comisión de Honor y Justicia emita su dictamen y ahora si al tener el poder de representación general para pleitos y cobranzas tendría que ejercer acción penal para estas dos personas…

El dirigente de la asociación hizo ver que la ex presidenta LEONOR SÁNCHEZ MENDOZA ya se acerco a dialogar y al parecer hay la disposición, pero de ROBERTO PEÑA el ex Tesorero no se ha acercado y los cual es lamentable porque antes de irse a otras acciones se busca solucionar esto a través de los medios alternos de solución de conflictos donde se hará la propuesta y si están en disposición de aceptar que bueno sino vamos a interpone denuncia de tipo penal…

