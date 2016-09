Pulso sindical

Buen Día…

Ni los presidentes de grupos en la Sección 147, como tampoco en la Sección 288, han salido en defensa y respaldo del Secretario General del Sindicato Nacional Democrático SERGIO MEDINA IBARRA, el cual fue duramente criticado por el Coordinador de la Alianza Minera Nacional HÉCTOR JIMÉNEZ CORONADO en el sentido de que poco ha hecho por la base trabajadora como así lo expusieron a mitad de semana alrededor de 80 trabajadores de Planta 1 integrantes de la Unidad Democrática Obrera UDO y a la fecha ya andan queriéndolo quitar del cargo, lo anterior deja una muy mala lectura para los trabajadores en torno a dicho proyecto…

Nuevamente se pone en tela de duda la Unidad tan pregonada y dicha por los secretarios generales…

Aunque en voz de EDUARDO JORDÁN MANCHA líder de la 288 dijo hay y sigue habiendo total respaldo a SERGIO MEDINA…

ARMANDO RENTERIA “EL MUZO”, también salió en defensa del líder nacional al advertir que si existe alguna problemática laboral, el estratega JIMÉNEZ debe de conocer que existe una estructura, delegados departamentales, funcionarios sindicales ante Relaciones Laborales…

“Quizás los que quiere HÉCTOR JIMENEZ es que lo manden a jalar busca el pretexto y pues se cita a una junta y si la gente lo apoya si y si, no lo quitan esos son los pasos a seguir, y como miembros de la Sección 288 apoyo total a SERGIO MEDINA porque fue un movimiento que nació en la 288 y es de las 10 secciones y si resulta en una sección un movimiento quiere decir que están en contra”…

EL MUZO fue más allá al señalar que JIMENEZ CORONADO busca ser el protagónico de la novela desde que llegó al movimiento, y recordó que nunca a informado a los trabajadores, en una junta de carácter personal que de a conocer su trabajo…

Ayer el recinto sindical de la Sección 147 lució abandonado luego que hubo descanso para administrativos y según se dijo por el vigilante se dejaron guardias, algunos trabajadores desconociendo la ausencia, acudieron a realizar trámites llegaron y con molestia optaron por dar marcha atrás criticando que ni avisos colocan…

Los derechohabientes toman con humor las deficiencias que se presentan en el IMSS como en sus Clínicas periféricas, tan así que subieron una imagen de un colchón de esponja color amarillo en el que hacen referencia a la muerte de la caricatura “Bob Esponja” en la Clínica 86…

Ya no hay Clínica de Seguro Social que se escape a la denuncia pública por parte de sus derechohabientes ya sea por falta de médicos especialistas o por la mala atención que se brinda…

Recién dan cuenta en las redes como se adecúa cerca de la Farmacia de Clínica 7 para acondicionar una tienda de conveniencia, al interior de los terrenos del IMSS lo cual para la derechohabiencia resulta algo curioso…

Aunque se habla de que es un programa a nivel nacional donde se busca que los trabajadores de la salud no se salgan de Seguro Social y que en dichas tiendas no se venderá comida chatarra, ¿será? …

