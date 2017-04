A pesar de anomalías aprueban avance financiero

Sólo los regidores Flor de Abril y Héctor Rodríguez votan en contra

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En sesión de Cabildo se presentó el avance de gestión financiera del primer trimestre de la Cuenta Pública del 2017 para su aprobación, dictamen que fue aprobado por una mayor parte de los regidores, excepto por la regidora del PRI Flor de Abril Fuentes Briones y el panista Héctor Rodríguez Reyes, por serias inconsistencias detectadas en el dictamen, en la cual destacan el aumento de gasto en nómina por excesivos aumentos salariales

La funcionaria señaló que aunque hizo reclamos por el gasto innecesario, en el cual destaca se gastaron en tres meses poco más de 500 mil pesos en, esto quiere decir que en tres meses se incrementaron dicha cantidad comparada con el gasto del año anterior en este mismo lapso de tiempo en la administración de San Buenaventura.

Fuentes Briones, expuso de acuerdo a la información que entregó la Tesorera Yolanda Ramírez, que en el 2016 entre enero y marzo se erogó por concepto de nómina 7 millones 500 mil pesos, mientras que en este año, en el mismo periodo aumentó poco más de 8 millones de pesos, otro de los asunto críticos es los descuentos que se le hacen a los trabajadores sindicalizados por un convenio de crédito con la tienda Famsa, resulta que al personal si se le aplican los descuentos, pero la Tesorera no está reportando los pagos a dicho negocio, actualmente los burócratas mantienen un juicio para que el municipio liquide esos adeudos.

Dijo que ante el reclamo y la observación el Presidente Municipal Óscar Flores Lugo continúa respondiendo que no necesita consensarlo con el cuerpo de regidores, pues él tiene facultades para hacerlo como la primera autoridad, aduce la misma regidora que no hay Finanzas Sanas y lo mejor es pagar deudas que tiene el ayuntamiento que datan desde el 2014.

“La deuda si ha ido disminuyendo pero hasta ahorita tenemos pendientes por pagar créditos de combustible desde el 2014 a un ex promovedor por un monto superior al millón de pesos, consideró que no es justo que en su momento nos dio el apoyo y ya va a terminar la administración y no se le ha pagado, cuando al actual prestador de servicios se le paga en tiempo y forma,” dijo la funcionaria.