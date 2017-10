Abandona alumno la Escuela Vicente Guerrero

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- “Por tu culpa me tienen como palo de gallina, entiende que yo no parí a esos hurcos”, fueron las palabras que la sub directora Nubia Salazar Ramos de la escuela Vicente Guerrero, dijo a la madre de familia quien hace días denunció que su hijo fue golpeado por su maestro de inglés.

El pequeño de tan sólo nueve años de edad en reiteradas ocasiones ha sido víctima de bullying, su madre, acudió el día de ayer a la Jefatura de maestros a pedir la baja del niño pues esta agresión ya no la toleró.

La madre de familia llegó acompañada por Javier Castillo, presidente de la sociedad de Padres de familia de la Región Centro, y fue quien dio a conocer esta situación por la que pasó este pequeño de tan sólo nueve años.

“Fue el maestro de la clase de Inglés que no sé cómo se llame, sólo lo conozco por Noé, quien le dio a mi niño con un libro en la cabeza, hace tres semanas, sufrió agresiones por sus mismos compañeros, hasta le apretaron sus partes nobles”, relató la madre afligida, quien por medio a represalias omitió sus generales, pues teme que en otra escuela donde ingrese su pequeño, sea víctima de nueva cuenta de malos tratos.

Dejó en claro que la sub directora de la escuela, la trató de manera prepotente y por eso tomó la decisión de sacarlo de la escuela de manera voluntaria, porque ya la maestra Johana Velasco, se había tomado la situación de manera personal.