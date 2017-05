Abortan paro en FASEMEX

Se había convocado a un paro a través de redes sociales

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. A través de redes sociales empleados de FASEMEX convocaron a un paro de labores que se realizaría el día de ayer en caso de que no les pagaran las utilidades, paro que finalmente no se concretó porque si les entregaron la prestación aunque la inconformidad entre empleados sigue porque esperaban una cantidad mayor.

Desde el viernes pasado a través de redes sociales y mediante volantes empleados de la empresa del ramo metal-mecánico hicieron circular los volantes donde invitan al paro.

“Por este medio hacemos una invitación a todos los trabajadores de la empresa FASEMEX que no estén enterados. Que haremos un paro de labores el día 15 de mayo desde las 7 am en protesta de que no nos lleguen a dar nuestro pago de utilidades correspondientes este fin de semana y mostrando la caratula fiscal como se debe. Exigimos se nos pague lo que nos corresponde, ni más ni menos”.

“Sabemos que 2016 fue un año de muchísima producción a comparación de 2015. Ya basta que nos quieran ver la cara con sus bajos salarios, mediocres prestaciones y nóminas maquilladas. En caso de no cumplir con nosotros y porque ya es hora de defender nuestro derecho pondremos un paso adelante, dando pie al articulo 356 de la Ley Federal de Trabajo” dice el volante que los empleados de la empresa hicieron circula.

Sin embargo el pago de utilidades se dio el pasado fin de semana y según los empleados, hubo quien alcanzó hasta 13 mil 500 pesos de esta prestación, sin embargo sigue habiendo inconformidad porque hay quienes esperaban una cantidad aun mayor.

Además dieron a conocer que se ha hablado al interior de la empresa de supuestas represalias en contra de los trabajadores que hicieron circular los volantes, por lo que temen haya despidos a raíz del reclamo que realizaron.