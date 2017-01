Amanece Coahuila en 2017 sin tenencia

A mediados del mes de diciembre, el Mandatario Estatal firmó la Promulgación de la Reforma que elimina el pago de tenencia vehicular a partir desde este 1 de enero

REDACCIÓN/EL TIEMPO

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.- A partir de este día, en Coahuila no se pagará el impuesto de tenencia, cumpliendo así con uno de los compromisos más importantes signados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez con el pueblo coahuilense.

“Lo primero es que fue un compromiso que hice yo en campaña y que dije claramente que durante mi Administración se iba a retirar la tenencia”, expresó el Gobernador en entrevista, “la última oportunidad para hacerlo era en este momento, y lo fuimos haciendo gradualmente.

“Además la gente va a recibir un beneficio; no podemos hablar de tintes electorales cuando muchísima gente nos lo está pidiendo, cuando es algo que se nos reclama y que nosotros firmamos como compromiso, y bueno, el ciudadano verá que su economía mejora y que el estado va a crecer con este tipo de acciones”.

Rubén Moreira explicó que durante estos cinco pasados se fue reduciendo de manera gradual la tenencia; se trabajó para tener finanzas mucho más sanas; se sustituyeron ingresos para que el Estado no cayera en sus participaciones y en su capacidad de generar infraestructura.

“Hoy le estamos cumpliendo a los coahuilenses eliminando totalmente la tenencia”, enfatizó.

Aclaró que se elimina totalmente la tenencia, ya que este beneficio no es un bono, no es una CEPROFI. No es un estímulo.

“Si ustedes checan la Ley de Ingresos de nuestro estado, el término tenencia ya no existe. Resta únicamente el control vehicular, para el año que entra. El año que entra no tendremos placas nuevas. No habrá replaqueo. Y el control vehicular será el mismo que el año pasado, con otra circunstancia: vamos a entregarles un seguro de daños contra terceros, van a participar en una rifa, y una parte del dinero va a ser dedicado a las instituciones que cuidan a personas con discapacidad”, dijo.

El próximo año, continuó diciendo el Gobernador, con un poco más de mil 600 pesos, si se traen placas de otra entidad, puede venir a Coahuila y regularizarse en su domicilio de este estado.

“Ahí puede usted ya tener sus placas y su licencia de manejo. Regresará muchísima gente que se fue, máxime cuando en otros estados están subiendo los impuestos y no se retiraron las tenencias, así que los invitamos a venir a plaquear a Coahuila, donde está su domicilio y tener y estar regularizados”, expresó.

A la fecha, en Coahuila el cumplimiento en el pago de derechos de control vehicular es del 88 por ciento –la más alta del país–, cuando al inicio de la administración de Rubén Moreira era del 47, es decir, alrededor de nueve de cada 10 coahuilenses cubren oportunamente con esta obligación ciudadana.

Lo anterior significa que los propietarios de más de 660 mil vehículos cubrieron sus pagos.