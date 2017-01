Amenaza FROTAC paro de transporte

Se elevó el gasto en diesel y solicitaron ante la SCT del Estado un aumento a la tarifa de un peso con 50 centavos

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- El presidente del Frente Regional de Organizaciones Transportistas Alberto Gaytán Rodríguez, señaló que en base al aumento de los hidrocarburos principalmente el diesel que es el que más usan en el transporte colectivo, ya solicitaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado un aumento a la tarifa de un peso con 50 centavos, de negárseles este incremento se verán en la necesidad de manifestarse pero con el paro masivo de las rutas de transporte.

El dirigente de los camioneros intermunicipales señaló que en base al aumento del diesel que pasó de costar 14 pesos con 63 centavos a 17 pesos con 10 centavos, los obligó a pedir un aumento en la tarifa, pero para ello esperarán respuesta de parte del Gobierno del Estado en un término de diez días, esto también deriva que los concesionarios menos posibilidades tienen para modernizar las unidades, pues hoy el gobierno les exige modelos posteriores del año 2000 a la fecha.

Actualmente las tarifas del transporte son 8 pesos con 50 centavos en el área municipal y 9 pesos con 50 centavos en la ruta intermunicipal, estudiantes, senectos y discapacitados se les aplica 6 pesos con 50 centavos por igual, pero aclaró que el aumento mayor sería para la cuota de pasaje general para el estudiantado y personas especiales sólo aumentarían 50 centavos.

“Nunca habíamos tenido un incremento tan drástico y hay que esperar el que viene próximo en febrero, es otro aumento que la ciudadanía en general lo va a vivir, el servicio que nosotros prestamos no es costeable al cien por ciento, derivado de ello viene el tema de la modernización, el estado sabe que no podemos hacerlo porque ya lo constataron con un estudio, no sacamos para eso, sólo para vivir, no hay ganancias extremas” advirtió el líder de la FROTAC.