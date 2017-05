Apoyan a Gladys y al PRI Comisariados ejidales

Tenemos la mejor potra para ganar la carrera, por eso compuse este corrido “Les quedó grande la yegua” Don Jesús Guajardo Ejido San Antonio de Las Higueras

REDACCIÓN / EL TIEMPO

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Campesinos y Comisariados ejidales se reunieron con la candidata del PRI a la alcaldía, Gladys Ayala, pues desde su primer visita a las comunidades rurales cada quien frente a los habitantes platicaron de las problemáticas con la finalidad de recibir soluciones de ganar la elección.

Son tres los principales problemas del campo, falta de agua potable, transporte y comunicación.

Más de 30 productores del campo escucharon las propuestas concretas de Gladys Ayala quien reconoció que no debe faltar el agua, ese vital líquido que es importante tanto para agricultura y ganadería, y no puede ser posible que a estas alturas en San Buena estén batallando con el líquido más importante para el campo. Es la principal problemática y comprensible que la preocupación de campesinos es por el futuro de sus hijos y nietos para que puedan trabajar la tierra.

Otra problemática es el transporte, que les impide trasladarse o llegar a tiempo para meter proyectos productivos, así como acercar sus productos a la Ciudad.

La comunicación, con las nuevas tecnologías es otro de los inconvenientes para avanzar.

“Tuve la oportunidad de presentar el pasado domingo al candidato del PRI a gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estas tres problemáticas agua, transporte y comunicación, son los proyectos más importantes y fundamentales para el campo, por eso hoy hago un compromiso con cada uno de los representantes de ejidos, ya que después de mis visitas y recabar las problemáticas hoy ante todos los campesinos juntos me pongo a sus órdenes para ser ese canal de comunicación entre ustedes y el próximo gobernador. La tercera etapa de pavimentación de la carretera San Buena – San Blas será programada desde el inicio de mi administración para realizar en tiempo y forma.

Los apoyos que ustedes recibían en cuanto a la semilla e insumos para el campo ya lo estoy analizando y desde el ayuntamiento vamos a comparar precios para que en conjunto con el municipio, estado y su aportación sea al más bajo costo.

Vamos a construir los bordos necesarios en ejidos para que no falte el agua, es un compromiso que como ayuntamiento vamos a cumplir dependiendo del caso, ya que algunos son por infraestructura, mala circulación o pequeños detalles en pozos de agua, que seguramente es cuestión de darnos tiempo para resolverlos con precisión.

En el caso de Sombrerete me platicaron duraron meses sin agua, yo estaré trabajando a puertas abiertas para gestionar al momento y solucionar este tipo de situaciones que por supuesto son graves para todas las familias,” candidata.

Puso como ejemplo al Ejido Rosa de Guadalupe, aunque viven muy pocas familias, los visita y se ha comprometido con ellos, porque no va sólo por votos, sino para atender prioridades, porque también merecen calidad de vida.

En Santa Gertrudis hay gran confianza en mí proyecto así como todos los ejidos y yo me siento muy contenta por eso mi compromiso es por escrito ante Miguel Riquelme porque yo vengo por un año y el por 6 así que si no alcanza en mi año, en su tiempo cumplirá con el campo. Por eso les pido que le demostremos al PRI que vamos a ganar porque el 04 de junio se gana con votos.

Don Jesús Guajardo campesino de Ejido San Antonio de Las Higueras se inspiró en el gran trabajo que ha realizado la candidata en su campaña y dijo estar seguro de su triunfo, por eso ante todos le cantó un corrido que compuso al son de su guitarra titulado “Les quedó grande la yegua”, referente a una potra con agallas para ganar la carrera por San Buena, nacida en una cuadra de los ejidos y hoy es su mejor representante.