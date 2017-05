Beneficiarios de programas que apoyaban al PRI ya no lo harán

Se sumarán al PT

ERIKA GONZÁLEZ / REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Aunque las amenazas entre las lideresas ya se están dando por las redes sociales, Víctor Hernández Macías, dijo que no aflojará el paso para seguir trabajando por Frontera, hasta alcanzar la victoria.

Y es que algunas de las mujeres que antes apoyaban al partido de enfrente, conocieron el proyecto de Víctor Macías, por lo que se animaron a apoyarlo a él, y dejar a su partido, pues aseguran que nunca se beneficiaron.

Ahora éstas, están siendo amenazadas con quitarlas de los Programas Sociales en las que estaban inscritas, si deciden ya no apoyar al partido al que pertenecían del PRI, por lo siguieron negándose aunque pierdan el beneficio de su despensa mensual.

En una de las conversaciones vía inbox, de una líder a otra, se dice que ya no puede seguir convenciendo a la gente, pues ya no les depositaron en sus tarjetas, por lo que no apoyarán en estas elecciones al tricolor.

Al respecto, Macías Hernández, dijo que es una prioridad en su administración estar al pendiente de llevar los programas sociales a las personas que más lo necesiten, no se entregará a unos cuántos y por conveniencia.

“Cómo es posible que tan sólo unos pocos se beneficien, y que la verdad las conoces tú a esas personas y no tienen necesidad alguna de recibir despensas, pero bueno, así es esto, en mis propuestas hablo de hacer llegar Programas Sociales a las personas que realmente lo necesiten”, dijo.