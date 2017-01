Buscan Diputados aplicación de incentivo a combustibles

La Legisladora Carolina Viggiano, explicó que el incremento obedece al tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano y a que actualmente México compra más del 50% del que se consume

AGENCIAS / EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.-Legisladores Federales, buscan que incentivo a los combustibles para la frontera norte se aplique de inmediato, además se otorgarán financiamientos para que las estaciones de servicio se modernicen, y puedan ser competitivos con el servicio que ofrece Estados Unidos, aseguró la Diputada Carolina Viggiano.

Agregó que el incentivo fiscal, aunado al financiamiento para la modernización serán los temas que se discutirán en las reuniones que los Legisladores programaron para estos días, donde se definirán los mecanismos que se seguirán para entregarlos a los empresarios gasolineros, buscará que sean mecanismos simples.

La diputada explicó que el incremento en el costo a los combustibles obedece al tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano que se ha elevado considerablemente y a que actualmente México compra más del 50 % del total del combustible que se consume.

Detalló que aunque México sea un país petrolero, el precio real de las gasolinas presentó un subsidio desde la administración de Vicente Fox, pues había un excedente de ingresos importante por la venta de petróleo pues entonces costaba más de 100 dólares cada barril.

“Lo que ocurrió fue que se gastaron miles y miles de millones de pesos que pudieron haberse invertido en una refinería a tiempo, porque las que hoy tenemos ya no sirven para la explotación del petróleo que tenemos”, detalló.

Indicó que además México se convirtió en el país que tiene más consumo de gasolina per capita del mundo, por lo que dejó de ser un país eminentemente petrolero, así también en los sexenios anteriores no se invirtió en infraestructura para la producción de gasolina en el país.

Recordó que se había iniciado la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo que quedo en una barda en la que se gastaron millones de penosos y por la que nadie protestó.

En este sentido, dijo que quienes ahora encabezan las protestas, son los mismos que se opusieron a que hubiera inversión privada en Petróleos Mexicanos, que en su opinión hubiera ayudado a abaratar la gasolina.

Finalmente, en el caso concreto de Coahuila, destacó que lo que se tiene que hacer es implementar los mecanismos para poder hacer que no se frene el desarrollo de la entidad y para que las familias más desprotegidas no se vean afectadas y no tengan un impacto en su economía.