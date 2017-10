Casi se duplican casos del Zika en la entidad

Hace ocho días había reportados 44 y hasta ayer eran ya 77

EL DIARIO / EL TIEMPO

ISABEL AMPUDIA

SALTILLO, COAH.- A la fecha, ya suman 77 casos de Zika en Coahuila, según da a conocer la publicación correspondiente a la Semana Epidemiológica número 40, de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría Federal.

Para la Semana Epidemiológica número 39, según da a conocer el propio informe semanal, en la entidad se tenía un registro de 44 casos de Zika, 6 de ellos en hombres y 38 en mujeres; sin embargo, en tan solo una semana, los casos se elevaron a 77, donde 67 corresponden a mujeres y 10 a hombres.

Cabe destacar que durante la misma Semana Epidemiológica número 40, pero del 2016, en Coahuila, tan solo se tenía el registro de un caso de Zika; además, a principio de mes la Secretaría de Salud a nivel Estatal, daba a conocer, que la mayor parte de los casos se estaban concentrando principalmente en la Región Centro.

Asimismo y en cuanto a casos de dengue se refiere, en la actualidad se contabiliza un 41 casos en todo el Estado, y tan solo una defunción se encuentra en estudio, a fin de descartar o confirmar que esta fue ocasionada por dengue.

De los más de 40 casos que se han registrado, 30 de estos son casos Dengue No Grave, y los once restantes, son casos de Dengue Con Signos de Alarma. En el caso de Chikungunya, hasta el momento en el Estado, no se tiene registro de casos.