Cierran padres de familia Escuela Sara Rendón García

Faltan maestros y director

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- A tras días que se dio el inicio de clases, padres de familia de la Escuela Primaria Sara Rendón García del Turno Vespertino, el día de ayer tomaron la decisión de cerrar el plantel educativo para ejercer presión y que las Autoridades Educativas les den solución a sus peticiones.

Y es que en esta escuela, no cuentan con tres maestros ni con director para el turno vespertino, por lo que los padres muy molestos tomaron esta decisión, toda vez que desde el mes de febrero los alumnos de primer año ya estaban inscritos.

Y desde entonces ya sabían que no iban a contar con maestro, pero debido a los cambios que realizaron la SEP, así como la apertura de la escuela dentro de las instalaciones del Batallón hicieron que se quedaran más grupos sin maestros hasta sin director.

“Hicimos demasiado gasto para el regreso a clases, como para que no haya maestros dando clases eso no me parece justo, porque nosotros gastamos mucho para que no les den el servicio, por eso cerramos la escuela”, dijo Karla Escobedo una de las madres de familia que ahí se encontraban.

Desde un día antes los padres de familia se habían reunido para ver la situación en la que estaban y ver qué era lo que tenían que hacer, por eso la mayoría de ellos ya estaba enterados y aceptaron cerrar el plantel.

SUBSECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS; DESCONOCÍA LA SITUACIÓN

El subsecretario de Servicios Educativos, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, dijo que desconocía la situación en la que se encuentra la escuela y dijo que para el día de hoy les daría solución a la situación en la que se encuentran.