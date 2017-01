Claudican taxista aumentar tarifas

Los concesionarios del transporte recularon, y seguirán cobrando las tarifas anteriores, luego de que el Director de Transporte, advirtiera de las sanciones económicas que aplicarían por alterar el cobro

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- Luego que de manera ilegal aumentaron cinco pesos a las “carreras” de los diferentes viajes que prestan a los usuarios y que comenzaron a aplicar desde la semana pasada, los concesionarios del transporte de alquiler recularon y ordenaron seguir cobrando las tarifas anteriores, luego de que el Director de Transporte y Vialidad Omar González Fermín advirtiera de las fuertes sanciones económicas que aplicarían por concepto de multas por alterar el cobro de pasaje.

Jaime Martínez Maltos y Julio Castañeda Robledo dirigentes del Frente Común de Sindicatos de Taxis establecidos en Frontera dieron marcha atrás al aumento en el cobro de pasaje y ordenaron a todos los concesionarios adheridos a no cobrar los cinco pesos que habían acordado, porque fueron advertidos que de ser sorprendidos se les multaría hasta con 300 salarios mínimos equivalentes a 24 mil pesos.

Los líderes de los autos de alquiler manifestaron que mejor esperarían a que la Comisión de Transporte del Municipio de Frontera estudie y dictamine la petición de aumentar la tarifa al transporte de taxis, pues sería muy arriesgado aumentar el cobro sin autorización ya que hasta las unidades podrían ser retenidas en calidad de garantizar el pago de la multas.

“Ya no estamos cobrando los cinco pesos de aumento, mejor nos vamos a esperar a la respuesta de las Autoridades Municipales, entendemos que estamos regidos por ellos ya que nuestras concepciones son municipales, entonces para no correr riesgos nos tendremos que esperar aún y cuando el aumento a la gasolina y sus derivados ya no está pegando en el bolsillo” concretó Jaime Martínez Maltos.