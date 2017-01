Condenan empresarios las protestas violentas

La ciudadanía está en su derecho de manifestarse, pero no llegar a actos ilícitos, y si hay afectación a terceros, que se aplique la fuerza pública

INFONOR / EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Al mostrar su acuerdo con la ciudadanía en que se manifiesten, y muestren su rechazo con los incrementos desproporcionados en gasolina, diesel, tarifas eléctricas y gas, diversos sectores productivos de la región Sureste, condenaron de igual forma que se pueda llegar a actos ilícitos o de violencia, y apoyaron el hecho de que si hay afectación a terceros, se aplique la fuerza pública.

Cámaras empresariales, industriales y de comercio señalaron que hasta el momento ninguno de sus agremiados han sido afectados directamente por los movimientos ciudadanos, salvo lo que ocurrió en la Ciudad de Monclova, que no implicó directamente una afectación a negocio o industria concreta.

César Armando Valdés Ramos, Director de la Cámara de Comercio de Saltillo, expresó: “en lo que no estamos de acuerdo es que estas manifestaciones lleguen a hechos delictivos porque es un delito el tomar cosas que no son de ellos, abrir puertas de negocios, saquear y robar, interrumpir la circulación de vehículos, bloquear instalaciones; son delitos, y como delitos deben castigarse”.

“La fuerza pública, es una herramienta que legalmente se puede utilizar cuando se está afectando a terceros. No tenían minutos, no tenían horas, tenían días afectando a terceros.

Miguel Monroy Robles, Director General del Centro Empresarial Coahuila Sureste, sostuvo: “Nunca vamos a estar a favor del vandalismo y un problema no se soluciona fuera de la ley, el pueblo tiene derecho a manifestarse pero hacerlo siempre de una manera pacífica y sin afectar a terceros, tenemos nuestras dudas que esos manifestantes sean realmente del Gobierno, porque pueden ser algunas personas pagadas por los mismos interesados para causar ese tipo de distracciones y a lo mejor dividir a los manifestantes que lo hacen de una manera pacífica”.

A su vez, Jaime Guerra Pérez, Presidente de la Delegación Sureste de CANACINTRA, indicó: “a un delincuente lo tiene que enfrentar la fuerza pública, si tú te manifiestas manifiéstate en una plaza, ¿por qué te manifiestas bloqueando una carretera?, esos son delitos; el que obstruye una vía de comunicación está cometiendo un delito, entonces nosotros le exigimos a la fuerza pública que los desaloje, que los quite, ¿por qué vamos a tolerar que van a afectar a cuánta gente?

CANACO, COPARMEX Y CANACINTRAN, destacaron que hasta ahora las manifestaciones vividas en la región han sido pacíficas, y por ello no han extendido recomendaciones a sus agremiados, pues no se ha cometido ningún acto o amenaza en su contra, pese a los mensajes extendidos por redes sociales sobre saqueos a diversos negocios.