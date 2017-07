Condicionan directivos entrega de documentación

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Fue por medio de las redes sociales, donde padres de familia de la secundaria número 64 de este municipio, realizaron su queja, acerca de que los directivos de este plantel estaban condicionando la entrega de papelería.

Es decir, que a quienes no habían cubierto el pago de la cuota que son de 300 pesos, así como los pagos de los boletos de los bingos que se realizaron y demás actividades, no se les iba a entregar la documentación del alumno por el fin de cursos.

El Director Adolfo Rodríguez Gutiérrez, negó en todo momento, dijo que desde el pasado lunes quedaron de imprimir las boletas de los alumnos pero que el sistema no funcionó por lo que el día de ayer apenas pudieron ingresar al sistema para poder hacer la impresión de dichos documentos.

Así mismo se pudo observar la larga fila de los padres de familia quienes acudieron a recoger la papelería de sus hijos, además ninguno de ellos externó queja alguna, pues ellos si fueron al corriente con sus pagos.

“Nosotros no condicionamos ninguna papelería, si la sociedad de padres de familia no recogieron el pago de las cuotas esa situación es ajena al plantel, pero ellos saben de antemano que no pueden exigir el pago de cuotas, aunque sabemos que con ese pago se realizan mejoras a este plantel”, comentó.