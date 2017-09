Condonan director y dirigente infracciones

El Dirigente de la CNOP y Esteban Alejandro Villarreal, fueron acusados de condonar infracciones a los transportistas que incumplieron con la documentación en los pasados operativos

ESMERALDA BARRERA / REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Dejando a un lado la seguridad de los usuarios y hasta motivados por cuestiones políticas, autoridades municipales y el propio Dirigente de la CNOP, Esteban Alejandro Villarreal, se han encargado de condonar infracciones a los transportistas que incumplieron con la documentación en los pasados operativos.

Así lo denunció el Regidor de Transporte, Arturo Martínez Camarillo, tras señalar que fueron 22 las infracciones que se han puesto a transportistas de taxis y colectivos por incumplir con los documentos que exige la ley, 6 de estos fueron condonados pese a que no han subsanado los faltantes.

Recordó que desde la semana pasada, arrancaron los operativos de revisión de documentos al transporte, donde se checa que cuenten con licencia, seguro para pasajeros, tarjetas de circulación, permisos de ruta, concesiones vigentes y antidoping, y derivado de estos se impusieron 15 infracciones a taxistas y 7 a choferes del transporte colectivo y para poder pagar la infracción, los choferes deben de contar con el

documento por el cual se les infraccionó.

Acusó que los transportistas están acudiendo con el Dirigente de la CNOP y Director de Vialidad, Esteban Alejandro Villarreal, quien se encarga de condonarles o bien llevar el trámite, ante el Alcalde y Tesorero, para que les hagan la condonación.

“Y la molestia no es que condonen las infracciones porque en Transporte lo podemos hacer, sino que las están condonando, aunque los transportistas no cumplan con las observaciones que se les hicieron.

Destacó que esta situación es perjudicial para los usuarios porque en caso de que el faltante sea el seguro en caso de un accidente pueden quedar desprotegidos, sin embargo eso no lo toman en cuenta las autoridades al momento de condonar las multas.

“Es por cuestión política, porque ellos mismos han dicho que por los tiempos en los que estamos no podemos aplicar estas infracciones, pero no ven por la seguridad de los usuarios del transporte”.