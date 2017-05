Contemplan para el Sistema de Agua Potable un administrador externo

Algo similar a lo de SIMAS Monclova-Frontera

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

NADADORES, COAH.- La operación en números rojos del sistema de agua potable administrada operativa y monetariamente por la Tesorería Municipal, está casi en la fase en que pudiera ser un administrador externo, pero dependiente de la Alcaldía, quien pudiera hacerse cargo y sacar del mal estado financiero a través de un sistema similar al de SIMAS u algún otro prestador de servicio, así lo reconoció la Regidora de Agua Potable, Olga Marisela Flores Álvarez, en el Municipio de Nadadores.

La Funcionaria indicó que derivado de la crisis por la que están atravesando en este Departamento, esto sería la solución más viable para rescatarlo y también obligar a los clientes morosos a pagar su consumo de manera puntual, pues la apatía por liquidar los adeudos, es lo que mantiene al borde de la quiebra al mismo sistema Municipal.

Señaló que de mil 563 clientes que tienen registrados, solo un 10 por ciento está al corriente con sus pagos, y no se puede proceder de otra forma para obligarlos a pagar porque solamente cuentan con una persona en el área técnica.

“Tenemos un solo empleado y al Director, entonces o atiende los reportes de fugas o se dedica a hacer cortes de suministros de las personas que no pagan, y por la cual son muchas como no tenemos dinero para más personal, si sería idónea que un administrador independiente se hiciera cargo de restablecer el sistema que no se solventa por sí mismo” señaló la Edil.