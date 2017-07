Crece Coahuila gracias a las condiciones que vive Estado

Diputados federales y locales coinciden en que la generación de más de 150 mil empleos es el resultado de un plan de desarrollo bien concebido

REDACCIÓN/EL TIEMPO

Gracias a las condiciones con las que cuenta Coahuila es que se pudo superar la meta de 150 mil empleos generados en la actual administración estatal, reconocieron líderes gremiales, así como diputados federales y locales.

Entrevistados por separado, el líder estatal de la CTM, Tereso Medina Ramírez, el Diputado Federal Jorge Dávila Flores, el diputado Local Melchor Sánchez, así como el Presidente del Congreso en Coahuila, José María Fraustro, coincidieron en señalar que la estrategia de Rubén Moreira para rebasar la meta de empleos, fue la correcta.

SE PLANTEARON LAS GARANTÍAS

PARA LLEGADA DE EMPRESAS.- JMFS

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller, expuso que esta cifra de empleos, es el reflejo de una adecuada política instrumentada en el Estado.

“Y que tiene que ver con muchos temas, no nada más el económico. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la planeación, una buena planeación estratégica del estado, porque de alguna manera fue una aspiración desde el inicio del gobierno, la de fomentar el empleo de una manera importante.

“Primero se puso una meta de 100 mil empleos para el sexenio”, recordó el diputado local, “lo cual se antojaba como muy ambicioso, que no pudiera alcanzarse y en estos momentos me da mucho gusto que no nada más alcanzamos los 100 mil empleados, sino que de alguna manera al ver que se había avanzado de una forma importante, se volvió tener una aspiración importante, digo 50 por ciento más en los empleos”.

Por último calificó de “trascendental” la llegada de los 150 mil empleos, lo cual refleja una buena política de seguridad; una acertada política de programas económicos.

“Nuestros obreros tienen el índice de escolaridad más grande de todo el País, anda como en 10.4 grados, una cosa así, lo cual hace que las empresas cuando deciden invertir en algún lugar del Mundo, pues sean de los aspectos que revisan también al tener una población educada y al tener un sector obrero que de alguna manera, al tener una buena educación, se privilegie muchas situaciones que son muy positivas.

“Rubén es un hombre de muchos retos”, recalcó Fraustro Siller, “Rubén es un gobernador que, una vez que alcanza algo, busca superarse más y lo hizo de una forma muy valiente, muy ambicioso en ese tema y que mejor que hoy que lo estamos alcanzando, es un refrendo de que las cosas en Coahuila están funcionando muy bien.

SE GENERARON LASCONDICIONES NECESARIAS.- JDF

El Diputado Federal por Coahuila Jorge Dávila Flores, indicó que en el caso de Coahuila se tenía una meta original de 100 mil empleos, y al ser superada ésta se modificó a 150 mil; a la fecha ya se rebasó esa cifra que se tenía proyectada generar entre 2012 y 2017.

“Solamente en 2017 se han generado más de 24 mil empleos; eso es fundamental porque te indica que la infraestructura que se ha generado, la estabilidad laboral que se tiene en el Estado de Coahuila, ha sido clave para poder atraer capitales, inversiones que tienen la confianza en las condiciones que hay en el Estado de Coahuila”, mencionó el legislador coahuilense.

Agregó que estas condiciones son, por ejemplo, de infraestructura carretera, de infraestructura educativa con las nuevas universidades que existen y que pueden preparar y apoyar a esas nuevas empresas que llegan; además de las condiciones de seguridad, misma que se ha recuperado en todo el Estado.

“Existen las condiciones de crecimiento en Coahuila”, aseguró el Diputado Federal.

SIEMPRE SE TUVO UN PLANESTRATÉGICO PARA LOGRARLO.- MELCHOR

El Diputado Local Melchor Sánchez expuso que desde el inicio de la administración estatal, gracias a la invitación que le hizo el Gobernador, primero como alcalde de Monclova y luego como Diputado Local y Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, afirmó haber sido testigo del gran plan estratégico tan importante que Rubén Moreira Valdez realizó y que derivó en la generación de más de 150 mil nuevos empleos en el estado.

“Primero fue, de una manera definitiva, mejorar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, haciendo un estado seguro, un estado donde los inversionistas pudieran decidir y traer sus capitales a Coahuila con la confianza de que sus intereses no serían molestados.

“El Gobernador hizo una verdadera promoción, hizo un verdadero planteamiento en el cual se incluyó mejorar la educación en cobertura y calidad. Con las ocho nuevas universidades Politécnicas y Tecnológicas que se han construido en el estado, los inversionistas tienen la posibilidad de tener los técnicos capacitados que requiere su industria”, comentó el diputado local.

LA CTM RECONOCE EL TRABAJO DE RUBÉN MOREIRA.- TERESO

“En primer término, la CTM reconoce a nuestro amigo el Gobernador Rubén Moreira Valdez”, enfatizó el líder estatal de la CTM, Tereso Medina Ramírez, “estos esfuerzos sin duda alguna, tienen como destinatario a nuestros trabajadores de Coahuila, tanto de los que viven ahí, como los que han decidido tomar a Coahuila como lugar digno para vivir, y eso van nuestro reconocimiento al Gobernador Rubén Moreira.

Además, dijo, el trabajo del Mandatario Estatal ha convertido a Coahuila en uno de los mayores estados, ejemplares para la inversión.

“Es un estado competitivo, es un estado que desarrollo por la preocupación del Gobernador, porque junto con esta generación de empleos, podemos también reafirmar que los factores competitivos que él ha sumado para poder lograr un empleo sano, un empleo digno, es por ejemplo el avance educativo.

“Sin duda el Gobernador ha creado de Coahuila condiciones con factores de competitividad, que la dinámica de desarrollo va a seguir, precisamente por los niveles educativos para que sigan llegando empresas a futuro”.

Destacó, además, la estabilidad laboral como factor de competitividad, con un sindicalismo responsable practicado por todas las centrales obreras, no solamente la CTM.

Tereso Medina Ramírez, puso en relieve que uno de los logros más importantes de esta suma de empleos es la diversificación de los mismos.

“Hemos crecido en los electrodomésticos, hemos crecido en la fundición del acero, hemos crecido en los alimentos, en la rama de la industria las bebidas, con la generación de más de la producción de leche, la generación de la cerveza de Constallations Brands, para no depender solamente de la industria maquiladora, por mencionar sólo algunos casos”, explicó.