Critican accionar de manifestantes

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- “Cerrar por voluntad propia dependencias públicas de este tipo nada tiene que ver con el tema del “Gasolinazo”, opinó Jaime Martínez Maltos, en torno a los manifestantes que tomaron las instalaciones de la Recaudación de Rentas del Estado y otras dependencias estatales que operan en el mismo edificio.

“Están mal informados y sólo afectan a terceros”, señaló el dirigente del frente de organizaciones de autos de alquiler en Frontera al tiempo que dijo estar de acuerdo en una libre manifestación de los ciudadanos, es un derecho constitucional y una garantía.

Adujo que si bien es cierto este aumento a los hidrocarburos es una afectación para todos los mexicanos, pero no fue provocado por el Gobierno del Estado, fue el ámbito Federal donde se involucran Senadores y Diputados Federales con el Presidente de la República y sus Secretarios más cercanos quienes aprobaron el incremento en el precio al diesel y gasolina.

Martínez Maltos, reconoció que también será una afectación directa para todas las familias en general, puntualizó que a nivel organización los choferes se verán afectados al igual que los usuarios, porque con el aumento a la gasolina vendrá una escalonada también de incrementos en todo como refacciones, llantas hasta de la canasta básica.

De momento dijo que sus agremiados concesionarios de autos de alquiler no han aplicado un aumento a la tarifa, pero enfatizó que no descartan hacerlo, “hoy tendremos una reunión entre todos los lideres y concesionarios, veremos ese punto del aumento a la tarifa, tenemos que hacerlos porque el aumento fue muy drástico, no fue en centavos como antes, entonces todos y todo subirá de precios y costos con este asunto que se derivó de la Reforma Energética,” concluyó Jaime Martínez