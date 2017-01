Declara Alcalde sobre problemática del agua

Ismael Aguirre Rodríguez, se justificó diciendo que el problema del agua no ha sido mal intencionado

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

NADADORES.- Luego que por medio de las redes sociales, se ha estado convocando el cierre de la Presidencia Municipal, por los problemas que este pueblo ha presentado en cuanto al abastecimiento de agua, el Alcalde, Ismael Aguirre Rodríguez, dio su declaración.

“El que quiera venir a manifestarse que lo haga, por mí no hay ningún problema, yo he sido muy respetuoso en ese aspecto, jamás he cuartado la libertad de expresión, en cuanto a que si los Regidores trabajan o no, pues eso ya lo hemos visto nosotros mismos”, dijo.

Se justificó diciendo que el problema del agua no ha sido mal intencionado, pues aseguró que fue algo ajeno, pero que ya se encuentran trabajando lo más rápido posible, para poder contar con el vital líquido en todo el municipio.

CIERRA LAS PUERTAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dos medios de comunicación acudieron el día de ayer a entrevistarse con la Primera Autoridad acerca del abastecimiento del agua, a lo que el Alcalde no las recibió, bajo el argumento de que se encontraba ocupado.

Se le cuestionó acerca de esta situación que se dio al medio día de ayer, e indicó que solo les dijo a las reporteras que se esperaran pues estaba ocupado, y ellas no quisieron esperar, y empezaron a tomar fotos a lo que salió, y le empezaron a tomar fotografías a él y cerró la puerta.

“Ustedes ponen siempre lo que quieren poner, para qué me entrevistan, pongan lo que ustedes quieran”, fue una de las expresiones que realizó el Jefe de la comuna, cuando les dijo que más tarde las atendería.