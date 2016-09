‘Delincuentes sin armas no valen madre’

Y advierte que “Las ratas que deambulan por las calles, más pronto de lo que se imaginan, serán detenidos”

ERIKA GONZALEZ/ REPORTERA

CANDELA, COAH.- En el marco de la entrega de la Base de Operaciones Militares, el Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez hizo entrega de un camión escolar para el Ejido Huizachal.

En su mensaje se fue a la yugular de los delincuentes a quienes dijo, “Son unos cobardes que utilizan armas para amedrentar. Pero sin armas, no valen madre”, recalcó el Mandatario ante más de 500 gentes reunidas.

Acompañado por el Alcalde Roberto Ariel Tijerina Menchaca, Diputados, así como la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo y el Titular del Sexto Regimiento, General de Brigada Dem Jens Pedro Lohuman Ituburu, entre otros Funcionarios, entregó camión escolar para el citado ejido.

El Mandatario, dejó en claro que su lucha contra el crimen organizado no cesará y por ello es que en las diferentes Regiones de la Entidad se construyen Cuarteles y Bases de Operaciones Militares, como la que ayer, con inversión de 11.5 millones de pesos, se entregó en este Pueblo Mágico.

Lamentó, que haya personas y medios de comunicación que en lugar de denunciar los hechos delictivos, se convierten en publicistas y yo digo: “O son delincuentes o están coludidos”, aseveró.

Previamente, el Alcalde Roberto Ariel Tijerina Menchaca, señaló que en Coahuila, hay un notable incremento en los niveles de seguridad alcanzados por el Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez y gracias a la coordinación que existe con el Presidente Enrique Peña Nieto, Municipios, pero sobre todo, la participación y colaboración de las fuerzas armadas.

“Como coahuilenses, debemos reconocer el trabajo que se ha realizado en materia de combate al crimen, por lo que Coahuila registra una considerable disminución tanto en los homicidios como en los robos”, insistió.

Apuntó que en la actual Administración se ha logrado revertir la situación en materia de inseguridad, y dejar atrás las difíciles condiciones que se encontraron en 2012; gracias a la coordinación con los tres órdenes de Gobierno, así como la disposición de las fuerzas de seguridad, entre las que destacan el Ejército Mexicano y la MARINA.

“Gracias a las acciones y estrategias que se han implementado, los índices de seguridad van a la baja y se reflejan no sólo con la presencia de más personas en la calle, sino en el crecimiento económico con mayores inversiones y empleos”.

“Señor Gobernador, no podemos sino reconocer públicamente esa importante labor que ha desplegado a lo largo y ancho de la Entidad, cumpliendo cabal y eficientemente con el compromiso adquirido con la sociedad en cuanto a hacerse cargo de la seguridad de la entidad”, indicó.

Hizo hincapié en que el trabajo de Rubén Moreira Valdez, es excelente en materia de seguridad, que no ha sido impedimento para que en Coahuila se logren cifras sin precedente en generación de empleo; mejoramiento de la infraestructura educativa; infraestructura vial; salud; infraestructura deportiva como la que ahora podemos disfrutar los candelenses.